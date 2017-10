Los caraduras de Omnium han plagiado un vídeo de propaganda ucraniana para engañar a la UE

Juegan a favor con la inoperancia de RTVE, donde José antonio Gundín y la panda de flojos enchufados por el PP para dirigir la información en el ente público que pagamos todos, no dan una a derechas o se ponen de perfil (¡Ánimo Gundín! ¡A este paso vas a conseguir que te fiche la TV3!).

También con la catastrófica, aunque en realidad habría que decir inexistente, política de comunicación de La Moncloa, en lo que se refiere a corresponsales extranjeros y mundo exterior (Alfonso Rojo: "Más pelotas y un poco de dignidad, señores").

Dicho esto, hay que subrayar que los gurús de las campañas de propaganda que lanza un día si y otro también el bloque independentista catalan, son unos caraduras de tomo y lomo. No sólo mienten; también plagian.

La entidad soberanista Òmnium Cultural vuelve a mirar a Europa para que se involucre en el conflicto catalán.

Con un nuevo vídeo, la asociación dirigida por el detenido Jordi Cuixart llama a los ciudadanos europeos a buscar una salida a la situación creada tras el referéndum ilegal de independencia.

Bajo el título 'Help Catalonia. Save Europe', una joven, al borde de las lágrimas, solicita ayuda en inglés.

El vídeo, que utiliza imágenes de las cargas policiales del 1-O y de manifestaciones proindependentistas, fue publicado el 16 bde octubre de 2017, por la tarde y en solo unas horas ha alcanzado una gran repercusión, en parte por la difusión que le han dado todas las personalidades clave del independentismo catalán, desde Carles Puigdemont a otros políticos de primera línea.

El momento no es casual. Aunque lleva tiempo preparado, su difusión llega tras el ingreso en prisión preventiva de Jordi Cuixart y Jordi Sànchez. La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela los envió a prisión acusados de sedición por su papel decisivo en las manifestaciones ante la Conselleria de Economía del 20 de septiembre.

Tanto en su forma como en su estética, el vídeo esta calcado del viral 'I am an Ukranian', que, también con la voz de una joven, ponía voz al conflicto ucraniano en 2014.

En un primer plano, de noche, en medio de una ciudad en movimiento y como si fueran personas anónimas, las dos ciudadanas desconocidas interpelan a la cámara reclamando la acción del público internacional.

El vídeo de Maidan -plaza situada en el centro de Kiev- consiguió casi nueve millones de visitas, y el de Cataluña va camino de convertirse en su sucesor, con 217.000 visualizaciones solo en unas horas y subiendo minuto a minuto.

Hasta el discurso es similar al que vieron millones de personas en 2014, apelando a las mismas emociones y acciones.

"Enseña este vídeo a tus amigos, tu familia y tus representantes. Ahora. Después es demasiado tarde. Ayuda a Cataluña. Salva a Europa", acaba la protagonista del vídeo.

No habrá bronca callejera de verdad en Barcelona, hasta que los Mossos pasen bajo el control del Ministerio Interior https://t.co/8DsIEjmIqR

"Por favor, compártelo con tus amigos, con tu familia, tu Gobierno, y demuestra que nos apoyas", acababa el de la ucraniana.

Mentiras a Europa

El vídeo, que tira de repertorio independentista durante tres minutos y medio, incurre además en varias falsedades e inexactitudes sobre lo que ha ocurrido en las últimas semanas. Dice, por ejemplo, que "el Gobierno español declaró el referéndum ilegal", cuando en realidad fue el Tribunal Constitucional.

También dice que arrestaron a 14 miembros del Govern sin orden judicial, cuando fue un juez de instrucción de Barcelona el que decretó su detención.

Además, la chica del vídeo narra que tanto a Jordi Cuixart, director de Òmnium Cultural, como a Jordi Sànchez, de la Asamblea Nacional Catalana, se les imputa un delito de sedición.

Help Catalonia Una región bajo un Estado opresor. pic.twitter.com/SuknzrNzt5

Sin embargo, el atestado de la Guardia Civil les acusa también de poner en peligro la integridad física de los ciudadanos que se desplazaron a los puntos habilitados para votar, además de otros delitos imputados a los dos dirigentes de forma personal. Por ejemplo, se ha acusado a Cuixart de sustraer de un coche oficial carteles intervenidos.

Tampoco la violencia policial para impedir el referéndum ha sido única en Europa, como defiende el vídeo. En la cumbre del clima de Copenhague 2009, por ejemplo, se detuvo a 1.000 anarquistas tras un cruento enfrentamiento con las fuerzas de seguridad.

Detrás de la web que publica el vídeo, helpcatalonia.eu, está Oriol Soler, uno de los ideólogos del proceso independentista. Aunque se ha mantenido en la sombra, se dice que es una de las cabezas pensantes de los discursos de Puigdemont, entre ellos el de la declaración y posterior suspensión de la independencia el pasado 10 de octubre.

La peor manipulación del vídeo de propaganda Help Catalonia es cuando dice "we, the Catalans". Negación sistemática del otro.