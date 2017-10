Cataluña: ¿Quién es el 'cerebro' la estrategia de comunicación independentista...?

Oriol Soler Castanys es un activista y opaco empresario independentista, muy vinculado a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) que es considerado el máximo responsable de lo que vendría a ser el Estado Mayor de una organización que desde hace meses controla toda la comunicación relacionada con el referéndum catalán.

Cuenta El Confidencial que podría tratarse del profesional en la sombra más activo empeñado en el objetivo de que la campaña del 1-O y todos los movimientos relacionados con el post-referéndum sean un éxito.

Históricamente, Soler ha sido un hombre beneficiado por el poder, desde que en 2009 pusiera en marcha una campaña para editar el diario Ara, una inciativa en la que pocos confiaban en su momenton. Sin embargo, gracias a los buenos oficios de Josep Lluís Carod-Rovira, entonces vicepresidente de la Generalitat, esa emprea se hizo realidad.

Para conseguir ese objetivo, Carod lorgró que el Gobierno catalán invirtiera casi un millón de euros de fondos públicos, antes incluso de que el diario saliera al mercado. Desde entonces, Ara vive de las subvenciones que le otorga anualmente la Generalidad.

Desde entonces, el nombre de Oriol Soler siempre ha aparecido vinculado a ayudas públicas o regalos sin justificar. Así, su nombre aparece vinculado a empresas como Batabat, Ara Llibres, Edició de Premsa Periòdica Ara, Editorial Alpha, Trotemi o Democratizing the Future Society, compañías que sobreviven gracias al flujo de caudales públicos que reciben.

Cuenta El Confidencial que el cerebro en la sombra de las campañas no ocupa ningún cargo público u orgánico, ni tiene ninguna relación contractual con la Generalidad, mientras que explica que distintas fuentes apuntan que percibe unos honorarios de unos 10.000 euros mensuales, que abonan a partes iguales ERC y Òmnium.

Soler también fue administrador único de Zero4 Cultura en Directe SL, de Realitzacions Funcions Espectacles i Esdeveniments SL y de Caixabaixa Disseny i Comunicació SL, empresas mimadas por el independentismo, que forman parte del pool empresarial en el que se ha ido moviendo este profesional.

En el año 2010, llegó a percibir de una sola vez 175.000 euros por la publicación de una revista llamada Petit Sàpiens dedicada a la divulgación histórica para niños y jóvenes, juntocon otros 175.000 euros para la digitalización de las redacciones, 140.000 euros para la comercialización y difusión de las publicaciones y unos 145.000 euros más como ayudas a las diferentes revistas.

Por otra parte, el Grup Cultura 03, en el que participa, fue señalado en más de una ocasión como una máquina de recibir subvenciones. Además de Sapiens, el grupo se dedicó a editar las revistas Descubrir Catalunya, Lonely Planet, Cuina, Súpers y Time Out Barcelona..., y en solo cinco años, el conglomerado recibió más de 8 millones de euros de fondos públicos.

La empresa Batabat, donde confluyen los intereses de Soler con los de Voltes, exsecretario de Cultura en el Tripartido cuando este departamento estaba en manos de ERC, fue la que realizó el referéndum Help Catalonia, calcado del Help Ucrania. Sus vinculaciones, no obstante, van más allá: Soler ha mantenido frecuentes contactos con empresas del sector editorial, de mensajería y de impresión para hablar de temas fundamentales para la logística del 1-O.

Soler está intimamente ligado a Alfonso Cervera, de Gestión Integral del Marketing Directe, sociedad que está siendo investigada por su participación en la confección de sobres, papeletas y tarjetas censales del referéndum. Cervera es amigo de Xavier Vendrell, que había sido ex-secretario de Organización de ERC y ex-consejero de Gobernación en la época del Tripartito.

Aunque oficialmente está fuera de la política, Vendrell fue uno de los negociadores para que el PDeCAT y ERC formalizasen en el 2015 la plataforma Junts pel Sí (JxS).

Vendrell y Soler han contado con un extenso grupo de colaboradores en los últimos meses cuyo nexo es el ideario independentista. Entre estos colaboradores destacan Josep Calduch, Toni Balsera y Josep Burjons, que forman un sanedrín oculto del Gobierno catalán.

Por otra parte, Soler fue el cerebro de la campaña Ara és l'Hora (Ahora es la hora), que llevaron a cabo la ANC y Òmnium Cultural el año pasado y que fue secundada tanto por los partidos independentistas como por el Govern. Se tratóde la gran campaña del proceso, y conforme iban pasando los meses, se convirtió en el auténtico cerebro de comunicación en la sombra de la consulta del pasado 1 de octubre.

Según algunas informaciones citadas por El Condifencial, el núcleo duro de esta campaña sobre el 1 de Octubre estaba formado por Soler como máximo responsable, secundado por Miquel Martín Gamisans, secretario de Comunicación del Govern; Pere Martí, responsable de comunicación de Presidencia, y Sergi Sol, director de comunicación de Vicepresidencia.

Soler se ha distinguido en los últimos meses por presionar a distintos medios de comunicación para que no fuesen críticos con el independentismo, llegando incluso a exigir la dimisión del director de El Periódico de Cataluña, Enric Hernández, cuando este diario publicó informaciones negativas sobre la estrategia del independentismo. Además, tras el rechazo del diario Ara a insertar publicidad sobre el referéndum merced a los mandatos judiciales, fue el primero en ponerse en contacto con directivos y periodistas de este medio amenazando con llevar a cabo una campaña en contra del mismo y dejando entrever que se les habían acabado las subvenciones.

Buen amigo de Carles Puigdemont y de la mayoría de consejeros del Govern, también mantiene excelentes relaciones con Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, con la secretaria general de ERC, Marta Rovira, con la líder del PDeCAT, Marta Pascal, con el ex-president Artur Mas y con los dirigentes de la CUP Anna Gabriel, Natalia Sánchez y Quim Arrufat.

