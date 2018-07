El Publicista se estructura fundamentalmente en tres partes:

La primera parte de la revista está dedicada a entrevistas, reportajes, informes y sobre todo a desarrollar el tema de portada, un tema que elige la redacción cada quincena.



Anualmente hay unos temas fijos dedicados a los principales medios de comunicación: televisión, diarios y suplementos, revistas, radio, cine, publicidad exterior e internet. O a medios no convencionales como marketing directo, correo electrónico, marketing promocional, publicidad directa, marketing telefónico, etc. Y otros temas se tratan esporádicamente como exclusivas de publicidad, agencias de comunicación y relaciones públicas, etc. Otros que son coyunturales: los festivales, concursos y premios, congresos y jornadas destacadas, etc. Y, por su puesto, otros que se nos ocurren a tenor de las circunstancias o que nos inventamos.



La segunda parte se compone de noticias sobre los diversos subsectores del mundo de la publicidad: Anunciantes (estrategias, resultados económicos, nuevos productos, cambios de profesionales, etc.) Agencias creativas y de medios (novedades en agencias de publicidad, cambios de personas y adquisición de nuevas cuentas), Profesión (noticias destacadas de índole general, asociaciones, jornadas, premios), Servicios de marketing (dando cuenta de todo lo que engloba el conocido como below the line:marketing directo, promocional, telefónico, correo electrónico, relaciones públicas y comunicación, etc.) Internet (nuevas agencias, nuevas campañas, nuevos proyectos, etc.) Servicios (de producción, investigación, artes gráficas) y finalmente la sección de internacional, que ofrece las novedades de interés que se producen en el exterior pero que tienen incidencia en nuestro país.



Y la tercera parte del contenido muestra la parte práctica de la publicidad, los anuncios y las campañas, es decir, los trabajos de los publicitarios en los distintos medios de comunicación. Empezamos con el análisis de una campaña destacada por creatividad, inversión, repercusión, etc., de la quincena. Continuamos con una selección de obras publicitarias en los diversos medios: televisión y gráfica. También damos especial énfasis a la publicidad en prensa diaria, a internet, eventos y a los servicios de marketing. Dedicamos una página al recuerdo de anuncios famosos y otra a los anuncios internacionales. Y en todos los casos los complementamos con su correspondiente ficha técnica de los profesionales que han participado en su realización. De la revista quincenal se editan 20 números al año.

WEB EL PUBLICISTA