Losantos acribilla a Madina por defender a Strawberry: "Eres un jeta y un cobarde"

Le dio hasta en el mismísimo carné de identidad. Federico Jiménez Losantos cogió este 20 de enero de 2017 su micrófono para arrearle un festival de palos al diputado socialista Eduardo Madina.

El parlamentario, que fue uno de los objetivos del cantante César Strawberry (Def Con Dos) en sus burlas hacia las víctimas de ETA, aseguró que él se solidarizaba con el artista tras imponerle el Tribunal Supremo un año de cárcel por sus tuits injuriosos.

Es decir, a Madina este tuit del artista podemita no le resultaba tan grave como para que le entalegasen:

Losantos, en su editorial en 'Es la Mañana' (esRadio) de este 20 de enero de 2017, le dedicaba unos minutos nada cariñosos al político vasco del PSOE:

Escuche el audio a partir del minuto 32.55

Añadía que:

Dejé claro, en plena vista oral de este procedimiento, que no me sentía ofendido. Lo vuelvo a hacer hoy. Mi solidaridad con @CesarStrawberry

Losantos le aclaraba que:

Vamos a ver, no era una ofensa personal a ti. Y si fuera a ti no sería a ti como tú, que no eres nadie y serás nunca nada. Tú eres un tío largo al que le volaron la pierna y gracia a eso cobró una millonada y estás en política, aunque no será por tu talento, ni por tu cerebro, ni por los libros que has escrito, sino porque sirves de coartada a aquellos que en el PSOE apoyan a ETA. Quieren echar al PP de la política y meter a la ETA.