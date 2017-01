De la Morena zarandea al jefe de Cultura de El País por exigir el cese de Jorge Valdano: "Es un pelota oportunista"

José Ramón de la Morena ha cargado contra su antigua casa, Prisa, y en concreto, contra el jefe de Cultura del diario El País, Borja Hermoso, por una columna suya en el diario que dirige Antonio Caño criticando las labores de Jorge Valdano y Santi Segurola como comentaristas.

Hermoso se despachó a gusto contra el argentino en una columna con el inequívoco título 'Valdano, no':

También le metía a Santi Segurola por su excesiva afinidad con los vascos del Athletic:

Los exjugadores no deberían comentar partidos de sus exclubes, salvo que demuestren a las claras que son capaces de frialdad, dato y ecuanimidad.

No es el caso de Valdano. Canta demasiado. No basta con parecer un gentleman, lo ideal es serlo y si no, estarse callado.

beIN LaLiga es una plataforma que mucha gente contrata y utiliza. Gente que puede ser de Madrid o de Vigo.

Y del Madrid o del Celta, pongamos por caso. Los directivos de la cadena deberían pensar en ello. Claro que el caso Valdano no es el único. ¿Alguien ha reparado en la forma de comentar los partidos del Athletic que tiene Santiago Segurola?