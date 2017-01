Losantos y Tertsch le recuerdan a Pedrojota su amor por Obama y Zapatero

Federico Jiménez Losantos y Hermann Tertsch han arriconado en la mañana de este 23 de enero de 2017 al director de 'El Español', Pedrojota Ramírez.

El periodista riojano ha insistido en la defensa de la gestión de Barack Obama y, como ha hecho gran parte de la izquierda política y mediática de este país, ha vuelto a arremeter contra Donald Trump por sus formas y sus discursos.

Durante la tertulia política en 'Es la mañana de Federico' (esRadio), Losantos le ha recordado a Ramírez cuando él se iba de desayunos a la Casa Blanca con el ex presidente de gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Entre él y Tertsch se han encargado de hacer estallar las costuras de los argumentos de su oponente, que ha comparado los muros construidos como el que ya hay entre México y EE.UU, que Trump planea reforzar, o el que ideó Viktor Orban (primer ministro hungaro) en su frontera para atajar la crisis de los refugiados, con el Muro de Berlín:

Tertsch: Yo creo que los analistas deberían tomarse una tila y a esperarse un poquito, a ver si se van tranquilizando

Pedrojota: Modales, talante, el mensaje...Son las formas, delante de presidentes de los dos partidos, porque estaban Bush, Carter, Clinton...Trump hizo tabla rasa de lo que ha sido la política exterior bipartisana.

Él habló que durante muchas décadas EEUU había supeditado los intereses de los demás a los suyos propios y esto es una gran majadería.

En el mundo global la libertad en los que debe asentarse la comunidad internacional son para todos.

Losantos: No me hagas reir que tengo los labios partidos. Los aliados no han cumplido con EEUU. ¿Me vas a decir que Alemania está contribuyendo a la defensa de Europa? Pero no había un 'yankie go home', pues que se queden el go home.

Tertsch: Los norteamericanos se han hartado

Pedrojota: ¡Estoy argumentando yo! No represento a nadie más.

Losantos: ¿Qué pasa, que aquí los demás representamos a alguien?

Pedrojota: Lo que digo es que las críticas fundadas a Obama, aunque creo que en conjunto va a quedar como un buen presidente

Tertsch: El balance es nefasto

Pedrojota: Creo que no, ha conseguido que los EEUU superen la crisis y ha mantenido el concepto de multilateralidad en el área internacional

Losantos: Sí sí, las primaveras árabes, las FARC, Cuba...Un gran proyecto

Tertsch: Nadie jamás ha hecho tantos favores a Putin como el señor Obama

Pedrojota: Guardo libros con todos los discursos inaugurales. El de Kennedy en enero del 61 es la oración política más importante....

Losantos: Yo soy de tu generación y Kennedy me parece un sacamantecas. Un tío muy guapo y muy elegante pero un caradura y un sinvergüenza.

Tertsch: Aplicaba la misma estrategia de Obama, ni una mala palabra, ni una buena acción

Pedrojota: Yo acabó de elogiar a Reagan y también creo que Eisenhower fue un buen presidente. Siempre espero que la persona que ocupa el despacho oval tenga consistencia, tenga envergadura y sea capaz de liderar...

Losantos: ¡Pero vamos a ver, Pedrojota, que tu has ido con Zapatero a desayunar a la Casa Blanca!

Tertsch: ¡Y lo sigue defendiendo!

Losantos: ¿Esa es tu defensa de EEUU? ¿y la Alianza de Civilizaciones?

Pedrojota: Fue un acto muy importante

Losantos: Si hubiera infierno estarías con Zapatero apaleando carbón. Que castigo tengo yo con este hombre.

Pedrojota: Los insultos a la prensa...

Losantos: Yo insulto a la prensa y a la madre de la prensa

Tertsch: El ridículo de la prensa...no en Estados Unidos, también en Europa...

Pedrojota: Yo creo que esto no va a terminar bien

Losantos: A mi lo que me interesa es que EEUU siga siendo una democracia y con aliados leales. Todo han sido traiciones. Tu amigo Zapatero es el que se niega a levantarse cuando pasa la bandera de EEUU. Francia le ha traicionado, tal vez porque le debe la vida dos veces, y Alemania se ha entendido con Rusia a espaldas de EEUU. Y ahora resulta que Estados Unidos tiene la obligación de arreglar lo que nosotros estropeamos

Tertsch: Un lexatin para todos

Pedrojota: Pero os imagináis la construcción del muro...

Tertsch: ¡Pero si el muro ya está hecho, lo hizo Clinton. Lo que hizo Orban y le llamasteis fascista por hacer una valla en su frontera sur luego todos los países le han imitado

Pedrojota: Es que lo mismo decía la Alemania Oriental con el Muro de Berlín.

Tertsch: Me parece una obscenidad que tu que sabes historia compares un muro que haces para proteger tu frontera, y tienes todo el derecho, a construir un muro para evitar que huya la gente del país. Es de tercera categoría.