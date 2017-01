Jorge Sampaoli: "Políticamente, me ubico en Podemos"

Jorge Sampaoli aseguró que políticamente se vincula con el partido de Pablo Iglesias, Podemos, en el transcurso de una entrevista con José Ramón de la Morena en Onda Cero.

El entrenador del Sevilla fue entrevistado en 'El Transistor' y allí habló de fútbol y de política, reconociendo sus ideales de izquierdas: "Políticamente me ubico en Podemos. Me vinculo con la gente, con quien lo necesita".

Sampaoli : Creo que sí, la sensación es vincularme a la cercanía de lo que es la gente que más necesita. Siempre fue lo mismo. A lo mejor no son las herramientas que te acerquen a ayudar a esa gente pero trataría de hacer algo.

Sus declaraciones levantaron revuelo en Twitter durante la emisión de la charla:

Lo mires por donde lo mires el @SevillaFC es un asco de Club Como gobierne Podemos Sampaoli no entrena ni en Portugal https://t.co/6edLTgPGb8

Sampaoli me tiene absolutamente colonizado. Haría cualquier cosa si él me lo pide. Incluso votaría a Podemos.

Bueno, eso no, es demasiado