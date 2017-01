Salvaje bronca de Jiménez Losantos a Cristina Cifuentes a cuenta de la 'podemizada' Telemadrid

Gran bronca entre Federico Jiménez Losantos y la presidenta de la CAM, Cristina Cifuentes, en la visita de esta al programa del locutor turolense 'Es la mañana' a cuenta de la deriva de Telemadrid--Fin del misterio: la nueva Telemadrid consiste en masajear a 'black' Espinar--.

Losantos ha sido uno de los periodistas que más ha incidido en que, desde la llegada de Cifuentes, que gobierna con el apoyo de Ciudadanos, a la presidencia de la Comunidad de Madrid, en Telemadrid se pone alfombra roja a los representantes de Podemos y sus acólitos--Alipio Gutiérrez, el ejecutor de la purga de Telemadrid: "No veo denigrante que un presentador de Informativos sea redactor"--.

Cifuentes ha replicado que la Telemadrid actual es un modelo en el que prima la gestión "para hacerla económicamente viable", y ha asegurado que por lo demás se intenta que sea "plural y variada"--Jiménez Losantos machaca a Rivera: "¡Enhorabuena! Has conseguido que entre Aguado y Cifuentes, Telemadrid sea también una televisión de Podemos"--.

La dirigente del PP ha recordado que la audiencia de los informativos está aumentando poco a poco respecto a la anterior etapa, cuando llegó a estar literalmente hundida.

Esta es la transcripción de la conversación subida de tono que han mantenido ambos:

Losantos: Bueno ya lo hay, ese es Ramón Espinar, al que le hacen las entrevistas de rodillas en Telemadrid

Cifuentes: No he interferido ni lo voy a hacer

Losantos: Eso es un error

Cifuentes: Pues lo será, pero no lo voy a hacer. No voy a intervenir en la marcha de Telemadrid. A mi lo que me preocupa es que sea viable económicamente. Una TV autonómica no puede ser una prioridad

Losantos: ¿Por qué no la cierras? Es de Podemos

Cifuentes: No lo comparto

Losantos: Desde luego del PP no es

Cifuentes: Yo quiero pluralidad y diversidad y para eso se ha nombrado un Consejo formado por diferentes procedencias y ahora un director general con experiencia en la gestión del cual espero que lo haga bien porque esto tiene que ser viable, y si no lo es se tendrá que cerrar

Losantos: También lo decía Aguirre y nunca la cerró

Cifuentes: Ahora estamos mejorando la audiencia de los informativos, sigue siendo muy baja pero está mejorando

Losantos: Madrid debería tratar de compensar la abrumadora mayoría de TV´s de extrema izquierda que padece la gente de Madrid que vota al PP y a Ciudadanos. Telemadrid es 'La Secta' en pobre

Cifuentes: No estoy de acuerdo. No quiero una TV que se dedique a loar lo que yo hago todo el día

Isabel San Sebastián: Yo trabajé una temporada allí y nunca se dedicó a loar lo que hacía el PP

Cifuentes: Yo contesto lo que me pregunta Federico. Hago mi planteamiento. Aquí hay una Ley aprobada con Ciudadanos y en el Parlamento hay la mayoría que hay

Losantos: Telemadrid es una porquería, y está ideológicamente sesgada y no la ve nadie. Y los pocos que la ven dicen que es tan de extrema izquierda como laSexta, y la prueba que Ramón Espinar que era el que dirigía los escraches contra los trabajadores de Telemadrid ahora la dirige

Cifuentes: Eso es un análisis simplista

San Sebastián: Doy fe que era él el de los escraches contra los que trabajaban en Telemadrid

Losantos: Si no quieres creerlo, no lo crea, pero el que manda es Podemos. Da la impresión de que la derecha no acabáis de entender lo que es un Partido Comunista. Que no hay posibilidad de pluralidad.

Antes Telemadrid era un pequeño refugio que compensaba el dominio aplastante de la extrema izquierda, y ahora también mandan los comisarios. A mi me da igual. Ojalá la hubiera cerrado Esperanza Aguirre.