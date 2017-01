El drama del exciclista de Movistar Iván Gutiérrez, TT en Twitter tras su entrevista con Juanma Castaño en COPE

No siempre el éxito y la fama, y más en concreto, aquello que rodea y trasciende al 'universo fútbol', son motivos para lograr ser tendencia en las redes sociales para los programas deportivos.

La estremecedora historia del exciclista Iván Gutiérrez, que desveló en 'El Partidazo de COPE' que ha tenido hasta once ingresos por intentos de suicidio, fue TT (trending topic, tema del momento) en Twitter durante la noche del 24 de enero de 2017.

Gutiérrez, que cuenta con un palmarés muy aceptable, y formó parte de los equipos Once y Movistar, contó a Juanma Castaño sus problemas personales:

Sus palabras volvieron a poner de manifiesto una situación que algunos parecen querer no ver cuando hablamos de deporte profesional: en la vida de algunos profesionales de élite no solo hay casos de éxitos y triunfos, sino bastante sacrificio y demasiada presión que acaba desembocando, en ciertos casos, en dramas.

Iván Gutiérrez : Mi vida [después de retirado] era estar en la cama. Mi novia se ha desvivido por mi. Ha habido épocas donde no me podía quedar solo y tenía que estar en casa de mis padres vigilado. Semanas en cama.

Juanma Castaño: Tus padres te dirían que qué te pasa, porque no hay nignún problema que derive en esto

Iván Gutiérrez: En muchos momentos hubiera deseado haber bajado un puerto, estrellarme contra una pared, y haberme roto 30 huesos pero por lo menos tienes la fuerza mental de saber que te pondrás bien, de que vas a hacer rehabilitación, pero cuando el problema es mental lo que no piensas es que te vas a poner bien. A día de hoy tengo esperanzas pero hasta hace bien poco no he tenido confianza de recuperarme

Juanma Castaño: Tu primer intento de hacerte daño fue en el 2013 y fue un pensamiento recurrente...

Iván Gutiérrez: Creo que he tenido 11 ingresos

Juanma Castaño: ¿Que hacías?

Iván Gutiérrez: Me tomaba todas las pastillas que tenía en casa. Al principio más con la idea de llamar la atención, de que necesitas ayuda, que no sabes como la tienes que pedir, luego ya con conocimiento de causa, porque no ves salida. Me acuerdo mucho de Jesús Rollán, a este tipo de deportistas...

Juanma Castaño: Viendo el programa de #0, de Jon Sistiaga, yo me acuerdo del caso de Edurne Pasabán, que ha tenido un intento de suicidio. El suicidio es la segunda causa de mortalidad en el hombre europeo de 15 a 44 años. No es una cosa excepcional. Es un problema que existe en la sociedad

Iván Gutiérrez: El mayor problema es que la gente no lo reconocemos. No en mi caso, siempre he preferido mostrarme porque puedo hacer el bien.

De hecho creo que me puede cambiar la vida si me vuelvo a poner al 100% otra vez.

Si esto se conociera, podría hacerse mucho bien, a personas anónimas que lo sufren igual pero que es lo mismo, y el problema es que se piensen que estés loco y te vayan a juzgar.

Juanma Castaño: ¿Cuándo empiezas a ver la luz?

Iván Gutiérrez: He dado charlas de autoconocimiento, llegué a Madid, hice un curso en Las Rozas aunque no me encontraba bien, no tenía fuerzas, y me hizo ver cosas que yo no entendía, como escuchar a las personas, respetarlas, a veces escuchamos a las personas pero estás ausente...la clave es buscarte autoalternativas. Ver las cosas de otra manera.[...]

Me pusieron en contacto con el Rácing de Santander. Colaborar con el Racing y entrar en su vestuario me está empezando a curar. Es mi mejor pastilla antidepresiva.

Le digo a los jugadores 'No sabes lo que yo pagaría por jugar un partido en el Sardinero'. Muchos matarían por estar ahí

No cobro, pero estoy, piso el césped... ¿Qué más puedo pedir, si son mi mejor medicina? El dinero no da la felicidad.