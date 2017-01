Así vacila Juanma Castaño a Manolo Lama con su inminente regreso a la TV: "Sales mucho en los papeles, pareces el CR7 del periodismo"

Desde que fue fulminantemente despedido de Cuatro, en donde hacía pareja televisiva con Manu Carreño, Manolo Lama no ha vuelto a trabajar en televisión--'Gol TV' va a fichar a Manolo Lama para competir contra Pedrerol y Los Manolos--.

El locutor cordobés decidió superar el mal trago volcándose en su labor en la Cadena Cope...hasta ahora.

En una sola semana, Lama no ha parado de aparecer como noticia en los portales televisivos--Manolo Lama ficha por Antena3--.

Primero fue porque Atresmedia le reclutó para un nuevo espacio de entretenimiento, 'Ninja Warrior', donde oficiará como comentarista formando tándem junto a Arturo Valls.

Y ahora ha trascendido que el canal deportivo en abierto de Mediapro, GOL, se hará con los servicios de Lama para colocarle en lo suyo, un informativo a mediodía que competirá directamente con 'Deportes Cuatro' y con 'Jugones' de laSexta--Josep Pedrerol: "No me sentí feliz el día que despidieron a Lama. Me acordé de cuando me echaron a mí de Intereconomía"--.

Previamente, se especuló con que Lama sería otra de las bazas de Giménez Barriocanal, junto a Carlos Herreras, para reflotar la cadena de la conferencia episcopal, 13tv--Manolo Lama y Carlos Herrera, bazas de Barriocanal para reflotar 13TV--.

Según publicó Marca, Jaume Roures, magnate de Mediapro, habría convencido ya a Lama para que este acepte competir contra su ex compañero Carreño y Josep Pedrerol en los informativos deportivos del mediodía--Manu Carreño: "¿Traición a la COPE? Los que me importa que conozcan mi versión son Lama, Castaño y González"--.

En la noche del 24 de enero de 2017, durante la emisión de 'El Partidazo' de COPE, el presentador, Juanma Castaño, excompañero de Lama en Mediaset, no pasó la oportunidad de hacer referencia a la exposición mediática de su amigo: "Lama, sales mucho en los papeles, pareces el Cristiano Ronaldo del periodismo".

Lama prefirió hacer como que la cosa no iba con él: "yo aprendí de ti, no me preguntes nada porque no te voy a contestar".