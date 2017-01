Cárdenas le 'saca a tiras' la piel, los millones y las contradicciones al progre Buenafuente

Javier Cárdenas no ha dejado títere con cabeza. El locutor de Europa FM ha respondido con dureza a Andreu Buenafuente, tras una parodia que el presentador catalán hizo de Cárdenas en Late Motiv.

El imitador Raúl Pérez parodió a Cárdenas y parece que esto no le ha sentado demasiado bien al verdadero Cárdenas.

El pasado jueves, el excolaborador de Javier Sardá, le dedicó unas cuantas palabras a Buenafuente en su programa matinal, Levántate y Cárdenas, según recoge Álvaro Palazón en El Huffington Post, hoy 28 de enero de 2017.

El presentador hablaba de las audiencias y le pidió a su colaboradora que le dijese quién tenía menos espectadores. La locutora dijo que era Late Motiv -que tenía un 0% - y Cárdenas aprovechó para decir todo esto:

"Un cero técnico, tiene casi el doble de presupuesto que nosotros. No hay ningún solo portal que se haga eco del presupuesto multimillonario que tiene. Tiene menos audiencia que un programa local de radio. Teniendo 60.000 euros de presupuesto cada noche. Es una locura. Si nosotros tuviésemos ese presupuesto podríamos traer artistas internacionales. Es increíble. Hay gente que dice que lleva haciendo la misma televisión desde hace 25 años. Y es verdad, dices: '¿cómo no te renuevas?' Hace 25 que haces el mismo tipo de programa. Si ves que eso no ha funcionado en los últimos 10 años, '¿por qué sigues haciendo lo mismo?", dijo Cárdenas.