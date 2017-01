Artur Mas se pone chulo con Alsina: "Usted le verá base legal a mi juicio, pero no la tiene"

Artur Mas ha vuelto a mostrar una nueva lección de chulería. Este martes 31 de enero de 2017 el ex president de la Generalitat fue entrevistado en 'Más de uno' en Onda Cero y ha aprovechado para volver a colocar sus soflamas.

A punto de ser juzgado por la consulta del 9-N, Mas, muy tranquilo, a pesar de las preguntas de Alsina sobre este tema, ha declarado que esta causa no tiene ninguna base legal y ha llegado incluso a ponerse gallito con su entrevistador, a pesar de que este ha preferido no bajar al barro: "Usted le verá base legal, pero no la tiene".

Alsina: Le pregunto por el juicio, ¿cuál es su defensa ante la acusación de haber desobedecido al TC? Mas: Se lo diré lisa y llanamente, esto no es un juicio que tenga base legal y usted me dirá que eso es una provocación, pero se lo repito, este juicio no tiene base legal porque está instado por la Fiscalía general del Estado en connivencia con el gobierno español. La opinión de los fiscales catalanes ha sido tumbada por la Fiscalía general del Estado. Quince días después dimitió el fiscal general del Estado.

