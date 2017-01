Casillas encaja con humor los 'zascas' de De la Morena pero a otros periodistas les reprende continuamente

A los futbolistas hay periodistas que les caen bien, y los hay que les caen mal. En el caso de Iker Casillas y José Ramón de la Morena, hay una afinidad que queda patente a través de las ondas.

Este lunes 30 de enero de 2017 el portero del Oporto decidió romper su silencio después de varios meses apartado de los grandes focos mediáticos. Y para hacerlo 'eligió' al presentador de 'El Transistor', que se desplazó con parte de su equipo a la ciudad del Duero.

De la Morena es consciente del buen rollo entre ambos y puede permitirse preguntar con garantías lo que otros quizás cuestionarían aunque con resultados diferentes.

El de Brunete aludió directamente a los pitos que ha recibido Cristiano Ronaldo en el último partido de Liga para poner de nuevo de actualidad los silbidos que recibía Casillas en su día. El entrevistado le respondió con risas:

Casillas : A veces uno no se explica por qué se le exige tanto, hace seis meses solo fue campeón de Europa y hace solo uno lo fue del mundo pero no se puede vivir del pasado, se exige todos los día

De la Morena: Pero lo habrás pensado ¿no? Cuando has visto esas imágenes seguro que has dicho 'ay melón, si tu supieras...'

En otras ocasiones, el actual portero del Oporto encajaba muchísimo peor las críticas de otro sector de la prensa, dejando patente que se ha sentido maltratado por una parte de los periodistas de este país:

Sobre su papel en las redes sociales también habló en la charla con José Ramón de la Morena:

Me gusta meterme en las redes sociales. Me gusta entrar al trapo. Antes en el Madrid no podía porque teníamos unos códigos pero ahora que estoy fuera si puedo rebatir un comentario pues por qué no.