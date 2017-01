La 'Yoko Ono' de Podemos, virtuosa en tirar la piedra y esconder la mano: "Yo juego limpio, pero no quiero criticar a otros: que juzgue la gente"

Irene Montero fue la invitada en 'Las mañanas' de Radio Nacional de España este 31 de enero de 2017, casi a las puertas del congreso de Vistalegre 2 en el que los podemitas dirimirán definitivamente su guerra interna que dura ya varios meses. La mayor parte de las preguntas no salieron de lo jugoso del enfrentamiento de la primera dama podemita y los suyos con los errejonistas.

A falta de un día para que se cierre la posibilidad de hacer acuerdos en la salvaje guerra interna podemita de cara a Vistalegre, Alfredo Menéndez acometió tres preguntas certeras a su invitada:

Alfredo Menéndez: ¿Va a haber acuerdo Iglesias-Errejón?

Irene Montero: Vamos a intentarlo hasta el último momento, yo me voy a volver a ver con Pablo Bustunduy y trabajaremos para ello. Pero soy sincera y digo que lo veo complicado. Ayer el compañero Íñigo decidía lanzar su página web de candidato y dijo que el presenta su proyecto el sábado... No es bueno engañar a la gente y lo veo difícil. [...] Yo no creo que estemos siendo inútiles ni que hayamos vivido en el error desde el 20 de diciembre, por citar algunas diferencias.

Alfredo Menéndez: ¿Han calculado los posibles daños de un choque de trenes?