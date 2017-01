Carlos Herrera casi fallece de un ataque de risa a cuenta del sorteo del cursi de Errejón

Este martes 31 de enero de 2017, por la mañana, el locutor de la COPE Carlos Herrera no ha podido proseguir con su programa cuando le 'ha entrado' un ataque de risa en directo al comentar la nueva iniciativa de Podemos.

Iñigo Errejón lanzó este lunes su propia web con una particularidad: sorteará una visita con él al Congreso de los Diputados entre todos los que se inscriban en su portal.

"Dirá usted: 'Me está vacilando, Herrera'. No, no le vacilo", empezaba diciendo el locutor.

"Conóceme, inscríbete y vente al Congreso (...) Darás una vuelta conmigo de la mano", comentaba el periodista sobre la web de Errejón, justo antes de hincharse en carcajadas.

"Que me orino, de verdad. Como Britney Spears", añadía entre alborozos.

Herrera dejaba así el programa descarrilado durante casi un minuto al tiempo que se oían sus carcajadas de fondo en segundo plano.

Todo ello, con la sintonía del espacio tratando de disimular la interrupción que estaba sufriendo.

.@HerreraenCOPE no puede aguantar las risas ante el sorteo de Errejón. Escúchalo junto a los sonidos destacados en https://t.co/IIdpl94VKn pic.twitter.com/5EplgqhZvK — cope.es (@cope_es) 31 de enero de 2017

Finalmente, el presentador le pedía a su compañera que continuara con el programa.