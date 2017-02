Inés Arrimadas sacude el 'zasca' del mes y una mano de palos a la periodista estrella de Catalunya Radio

Tiene ya 'hemeroteca' Inés Arrimadas, porque lleva muchos meses defendiendo el pabellón y repartiendo mandobles entre los independentistas, pero lo de este 2 de febrero de 2017 es para enmarcarlo (Cataluña: sainete o drama).

Por momentos saltaron chispas este jueves en los estudios de Catalunya Radio (La sanidad pública colapsa en Cataluña tras asumir la Generalitat la demagogia de la CUP).

La presentadora estrella de la emisora pública catalana y anteriormente directora de TV3, musa mediática del independentismo, se las prometía muy felices ante Inés Arrimadas (Cataluña: todo el peso de la ley para parar la sedición independentista).

Pero Mònica Terribas se topó de frente con una líder de la oposición de armas tomar que ni por un instante se achantó ante las preguntas con trampa de la periodista.

La entrevista transcurría con cierta normalidad -dentro del trato anormal que los medios públicos catalanes dan a los no independentistas- hasta que Terribas sacó a colación el inicio del juicio a Artur Mas en estos términos:

"El lunes verá por primera vez en la democracia un presidente sentado en el banquillo de los acusados por poner unas urnas que no han tenido consecuencias".

Sus palabras hicieron enarcar las cejas a Arrimadas, que en lugar de ponerse de perfil, que es lo que suele hacer el personal político, se lanzó de cabeza a la pelea, subrayando educadamente que la frase de Terribas tenía como poco algo de sesgo:

"¿De parte?", replicó extrañada la periodista musa del independentismo.

"Sí, de parte porque lo que no podemos tolerar en democracia es que un autónomo se pase un día de pagar la cuota y le apliquen un 20% de recargo y, en cambio, un señor que se llame Artur Mas, porque sea presidente de la Generalitat, pueda hacer lo que quiera al margen de la ley".

La presentadora de El Matí de Catalunya siguió con la perorata, señalando que el lunes se juzga en realidad a todos los que participaron en la consulta del 9-N.

E incluso le preguntó a Arrimadas si desea ver cómo se cierran colegios electorales "en una democracia del siglo XXI".

A lo que la líder de Ciudadanos en Cataluña, harta, respondió:

"No. Ni ver presidentes de la Generalitat que se salten las leyes y que crean que están por encima de la justicia. No me gusta ninguno de estos escenarios".