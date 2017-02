"ES LÓGICO QUE ALGUNOS SEGUIDORES HAYAN EXPRESADO SU MALESTAR CON UNA PALABRA DESAGRADABLE"

Juanma Castaño pide disculpas porque su tertuliano Brotons llamó "subnormales" a los rayistas que señalan a Zozulya como un nazi

Brotons no se anduvo por las ramas: "Un club y un presidente no pueden permitir que los ultras impidan un fichaje. No se puede señalar a una persona así"