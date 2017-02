Los pullazos de Paco González al presentador de 'El Larguero' tras la victoria en la Davis: "Ya era hora que Carreño nos diera una alegría"

Entre el equipo de deportes de la Cadena COPE quizás perdonen pero no olvidan la espantada de Manu Carreño rumbo a la SER.

Este fin de semana ha quedado demostrado. Aprovechando la victoria del tenista Pablo Carreño en el último punto de la eliminatoria ante Croacia, tuvo lugar en 'Tiempo de Juego' un festival de pullazos e indirectas hacia el presentador de 'El Larguero' a cuenta de Paco González y los suyos.

La historia ya es conocida y fue publicada por Periodista Digital. Manu Carreño tenía una oferta para presentar las noches de COPE junto a Juanma Castaño para esta temporada, en la que la competencia renovaba su apuesta deportiva tras el movimiento de fichas que supuso el fichaje de José Ramón de la Morena por Onda Cero.

A última hora Carreño se encontró con una oferta aún mejor: ser el nuevo presentador de 'El Larguero' de la SER. Y allí voló, dejando con un palmo de narices a los que habían sido sus excompañeros radiofónicos, que le acogieron como comentarista tras finalizar su periplo en 'Carrusel Deportivo'.

Su inesperada fuga tuvo un daño colateral: el despido de Manolo Lama de 'Deportes Cuatro' después de haber hecho pareja televisiva durante años con Carreño. El propio Lama se vengó en cuanto pudo y le lanzó su pulla delante de todo el mundo recogiendo un premio--Manolo Lama: "Me echaron [de Deportes Cuatro] por culpa de Manu Carreño"--.

Ahora, este domingo 5 de febrero de 2017, González no tuvo reparos en exclamar en antena, tras la victoria de Pablo Carreño en la Davis que "ya era hora que Carreño nos diera una alegría".

El comentarista del partido no pilló la ironía, y defendió al joven tenista asegurando que el primer partido de la Davis no era fácil, aludiendo a la derrota que sufrió en el primer día de competición ante Croacia.

"No le has entendido", le advirtió Pepe Domingo Castaño, provocando las risas de los demás. Una vez orientado Ángel García, las bromas ya no pararon: