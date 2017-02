¡Surrealista! Monedero vuelve a loar a Chávez y Maduro pero se enfada con un tertuliano por afearle las constantes referencias a Venezuela

Llega Vistalegre 2 y el 'doberman' de Iglesias apura los últimos momentos para desprestigiar a la disidencia de Podemos. Juan Carlos Monedero encontró en David del Cura y el resto de tertulianos de 'La Brújula' el escenario perfecto para dar sus últimos ladridos.

Monedero no pasó por alto la oportunidad de sacudir otra vez a Iñigo Errejón.

El profesor universitario dijo en Onda Cero que el rival de Iglesias ha tenido más poder que nadie en la organización pero a pesar de ello acusa una carencia indiscutible: el carisma:

Errejon ha sido quien más poder ha tenido en Podemos: secretario político, secretario de organización, finanzas, redes y portavoz parlamentario pero sabe que no puede competir con Iglesias que él no tiene: carisma.

Pero lo descacharrante llegó cuando Monedero criticó que algunos de sus compañeros en la formación morada habían ido variando su forma de vestir desde que están en las instituciones. De traca:

Hay gente de Podemos que ha ido variando su manera de vestir. No voy a dar nombres, pero hay un antes y un despuéss, hay que ser. Y no son Irene Montero ni Rafa Mayoral.

Fue el momento en el que Paco Marhuenda le recordó que muchos de ellos eran niños de papá y provenientes de familias bien.

ENFRENTAMIENTO SURREALISTA CON JAVIER CARABALLO

Al final de la entrevista vino un momento llamativo. En el turno de preguntas para el resto de la mesa, Juan Carlos Monedero se encaró con Javier Caraballo.

Fue esclarecedor que el cofundador de Podemos se viniera tan arriba que fuese capaz, sin atisbo de que se le cayera la cara de vergüenza, de retarle a él y al resto a que le encontraran referencias suyas explícitas a Venezuela y al Régimen chavista, cuando la hemeroteca está llena de ellas--Juan Carlos Monedero: "Sufro muchos ataques por defender a Venezuela, como la gente que defiende a ETA"--.



Caraballo: Hay un exceso de agresividad con Podemos. Se exagera siempre con algunos titulares. Pero esto lo digo porque la primera decepción con Podemos fue cuando os estalló el escándalo con Venezuela y no disteis explicaciones sobre qué había en Venezuela que queríais exportar a España. Os cerrásteis como cualquier partido político.

Monedero: Yo no niego la influencia bolivariana. Planteas que traeríamos nosotros aquí. Cuando yo estaba en Venezuela decía que era un error tratar de importar nada de otro país. [...]--El vil y ruin artículo de Monedero exigiendo cárcel para un opositor venezolano--.

¿Qué hemos hecho nosotros allí? Dime una sola cosa que nosotros hayamos planteado. A mí lo que me gustaría es llevar a América Latina los logros alcanzados aquí como la Seguridad Social.

Yo no me avergüenzo de haber colaborado con Venezuela. Chávez, Evo Morales y los Kirschner sacaron a 80 millones de personas de la pobreza. Cifras de la CEPAL [Comisión Económica para América Latina y El Caribe].

Fueron grandes líderes, antes la gente se moría de hambre pero cuando llega Chávez había un 70% de pobreza aunque los datos ahora no son buenos. Pero a ver como estaríamos en España si se nos hunde el 80% del turismo.

En Venezuela se ha hundido no por culpa de Maduro sino por culpa de Arabia Saudí en su lucha contra Rusia. ¿Qué culpa tiene Maduro de que se haya hundido eso? Y ahí está Maduro, no le han tumbado. Pero estamos a dos días de Vistalegre y no volvería a Venezuela, aquí antes era hablar los lunes y miércoles de ETA y martes y jueves de Venezuela--Juan Carlos Monedero en Caracas: "Me siento digno defendiendo a Chávez frente a la basura mediática española"--.

Caraballo: Yo no entro en eso de ETA que os dicen pero esas referencias a Venezuela no os convienen

Monedero: Dígame una sola cosa que me pueda demostrar que ha escuchado en mi boca de algo de Venezuela o en alguno de mis dirigentes que querríamos de traer a España

Caraballo: Si acabas de decir que eres muy bolivariano

Monedero: Señor Caraballo, si usted no es capaz de citar una sola cosa...

Caraballo: Acabas de defender a Maduro. Algunos de Podemos no han entendido por qué se mete en esos fregados Podemos cuando Venezuela es una tristeza de país y de cuando en cuando lo sacais...

Monedero: Seguro que usted no se acuerda como se llama el presidente de Portugal y es curioso que estemos hablando de Venezuela. Dejemos a los países en paz