Ana Pastor entierra a Monedero: "¡Si no queremos simplezas, tampoco las digamos!"

Si ya de por sí es redicho Juan Carlos Monedero cuando se le pone una cámara delante, el comportamiento del profesor universitario este 12 de febrero de 2017 cuando atendió a 'El Objetivo' de laSexta fue ya de traca--Pablo Iglesias asalta Vistalegre: aplastante victoria ante su enemigo íntimo Íñigo Errejón--.

En pleno éxtasis por la victoria de Pablo Iglesias en el congreso podemita de Vistalegre II, Monedero usó la entrevista con Ana Pastor para cargar contra los medios de comunicación cuando en realidad lo que quería era mandarle un mensaje entrelíneas a Iñigo Errejón de que tome las de Villadiego--Los rasputines no ganan congresos: las claves de la humillante derrota de Errejón --.

Periodista Digital en Vistalegre: ovación al conocerse la victoria de Iglesias

Pero no contento con eso, intento dar lecciones, muy típico de él, para en vez de responder una pregunta clara y directa de Pastor, cobijarse en la huída de la simpleza para no hacerlo. "¡Si no queremos simplezas, no las digamos!" fue el exabrupto indignado de Pastor--Podemos acrecienta su alergia a la prensa: "Trataremos de contenernos ante los medios de comunicación"--.