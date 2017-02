Festival de navajazos, pullas y mal rollo entre PP, PSOE, Podemos y C´s

Comenzó la cosa tranquila y feliz, incluso con elogios de uno a otro. Fue el caso de Andrea Levy (PP) con Iñigo Errejón (Podemos), al que colmó de buenas palabras por acudir a su cita semanal con 'Hora 25' a pesar del varapalo del congreso de Vistalegre tan solo un día antes:

Pero pronto empezaron los navajazos y el mal rollo entre todos los componentes de la interesante mesa política del programa que presenta Angels Barceló, que reunió este 13 de febrero de 2017, Día Mundial de la Radio, a los mencionados Levy y Errejón y a Eduardo Madina (PSOE) y Fernando de Páramo (C´s). Radio en estado puro.

EDUARDO MADINA CONTRA FERNANDO DE PÁRAMO POR LA SALIDA A BOLSA DE BANKIA

Madina: Es verdad que el juez Andréu admite a trámite una de la acusaciones de las partes y a mi me parece bien. La Justicia tiene que investigar que pasó aquí. Si hay delitos, y pagan por ello, es una buena noticia, aunque se ha tardado demasiado.

De Páramo: Hemos pedido una comisión en el Parlamento porque hay responsabilidades políticas y los políticos deben dar explicaciones en el Congreso, pero PP y PSOE se ponen de acuerdo muy rápido a la hora de bloquear una comisión de investigación de las cajas de ahorros y su saqueo, que nosotros creemos que se deben investigar.

Madina: Estoy seguro que el señor De Páramo tiene muchísimo más que aportar que el juez Andreu.

Si se le ha olvidado, en la comisión del Frop comparecieron durante horas el señor Rato, el señor Fernández Ordoñez, y lo hicieron durante horas, nosotros no bloqueamos nada, me parece muy buena noticia que la Justicia decida investigar esto, y nosotros no hemos bloqueado nada.

Y si el señor de Páramo tiene aportaciones que hacer, estoy deseando escucharlas...

De Páramo: Pero si habéis votado en contra...

Madina: Estoy deseando escucharlas...

[...]

Madina: Hace cuatro semanas nosotros sí votamos a favor de una comisión de investigación del rescate financiero, pero hemos votado que no porque no se ajusta al reglamento.

Si la presentación de una iniciativa no se ajusta al funcionamiento de una cámara, va a ser que nosotros votamo que no. Hace cuatro semanas Podemos presentó una y votamos a favor.

No estamos en bloqueos. Pero es que la que dice De Páramo estaba mal hecha, tío

De Páramo: Qué casualidad

Madina: En el caso de Podemos, trajeron la misma y votamos a favor, pero hay que hacer las cosas con arreglo a la Cámara

De Páramo: No era la misma, y lo sabes, ¡que vieja es la excusa de acogerse al reglamento!

Madina: La de Podemos estaba mejor que la tuya