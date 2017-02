Tremendo enfado de Losantos con su amigo Herrera por no tener un recuerdo para Antonio Herrero: "Ni citar al muerto en el estudio del muerto"

"Ni citar al muerto en el estudio del muerto, no respetan ni a los vivos ni a los muertos". Menudo cabreo tenía Federico Jiménez Losantos con su 'amigo' Carlos Herrera.

El de la Cadena COPE reunió en el estudio 'Antonio Herrero' de la emisora episcopal a tres históricos de la radio como lo son Luis del Olmo, José María García e Iñaki Gabilondo con motivo del Día Mundial de la Radio--La puñalada de José María García a Carlos Herrera: "Tenía dudas de que estuvieses en Madrid, eras capaz de haber hecho el programa en Sevilla"--.

Aunque en su intervención García si se acordó de mencionar al fallecido locutor que durante tantos años desarrolló en COPE su programa 'El primero de la mañana', a Jiménez Losantos le sentó como un tiro que Carlos Herrera no lo hiciera, y lo puso a parir en 'Es la mañana' de esRadio:

Si se respeta la historia de la radio, hay un antes y después con Antonio Herrero, que es el que se inventa las mañanas que luego hago yo y que no ha hecho nadie más, porque hay que jugársela todos los días.

Dice el refrán que de bien nacidos es ser agradecidos y en la COPE desconocen el refrán porque Carlos Herrera no ha recordado a Herrero pese a hacer el programa desde el estudio que lleva su nombre.

Sin embargo, repasando el audio de aquel día 13 de febrero de 2017 de 'Herrera en COPE' sí se recordó la figura del mencionado Herrero. No lo hizo Herrera, pero sí fue García cuando le dio paso Herrera:

Antes de nada querría tener con Luis, con Iñaki, contigo, con Barriocanal, con Pérez del Puerto, con la legión de oyentes un emotivo saludo a Antonio Herrero, estamos en el estudio de Antonio Herrero, aunque aquí no trabajaba él, este estudio no era el suyo, pero quede aquí el recuerdo para él que fue el único que cogió no el relevo sino que siguió la estela de Luis e Iñaki y se nos fue demasiado joven.