José Manuel Parada logra poner colorado a Carlos Herrera revelando lo que sentía por él Rocío Jurado

Pasaba casi desapercibido para la audiencia pero Carlos Herrera pasaba un mal trago en su programa Herrera en COPE. Resulta que el locutor de COPE recibía la colaboración semanal, Canción de Barrio, del periodista José Manuel Parada y como casi siempre hablaban del presente, de tonadilleras, de música, del presente y del ayer... En un momento de la charla, en la que también intervenía Cristina Tárrega, Parada "sacaba la lengua a pasear" y contaba una confidencia del pasado que dejaba sin palabras a Herrera.

Así, ni corto ni perezoso, José Manuel Parada y en el contexto de unas explicaciones del colaborador en la que aclaraba que él nunca había sido pantojista como artista pero sí amigo de Isabel Pantoja, sí se declaraba "fan" artístico de Rocío Jurado para inmediatamente comprometer al locutor:

"Herrera y yo hemos sido fan de la Jurado", explicaba para después soltar la bomba: "ella quería mucho también al Herrera... ya lo he contado, al Herrera le tiró los tejos".

Una afirmación que inmediatamente sorprendía a Tárrega que se preguntaba: "¿también?... Herrera por favor, no dejas una".

Tras unas décimas de incertidumbre y de algunas risas en el estudio, Parada insistía "¿no os acordáis?", para después exclamar con mucho énfasis:

"¡exclusiva, exclusiva, exclusiva... no fue el Herrera, fue ella al Herrera!".

A esas alturas, las revelaciones ya provocaron la reacción de Carlos Herrera, que hasta ahora se había mantenido en silencio, que pedía calma para aclarar el asunto destapado por su colaborador: "vamos a ver, vamos a ver... fue un acto de cariño, de amistad, de muchos años, de reírnos..."

Y Cristina Tárrega -ya muy interesada por la historia- preguntaba al locutor del COPE "¿de dónde te cogió a ti?".

"No me cogió de ningún lado -aclaraba Herrera-, al contrario; lo que hizo fue tirarme una vez un zapato".

Y volvía a intervenir el indiscreto colaborador para aportar más detalles:

"¿pero tu te acuerdas de aquella vez que te tiró los tejos... aquí en Madrid fue?. Nosotros fuimos a verla con Encarna Sánchez y Mariñas, que se reencontraron Jurado y Encarna que estaban enemigas íntimas y aquel día se reconciliaron, aunque a los tres días se volvieron a enfadar. Pues aquel día Rocío Jurado estaba recién separada de Pedro Carrasco y ella decía pero este niño... y Herrera, como estaba muy ocupado, muy ocupado como siempre pues no se percató del todo".

Y Cristina Tárrega en parte confirmaba lo contado por su compañero de tertulia y explicaba que "yo recuerdo que cuando fui al programa ese de la copla, todas las folclóricas estaban enamoradas de ti", afirmación que provocaba la negativa de Carlos Herrera, "nooo, no", pero Tárrega incidía "sí, sí, sí, sí, síii", provocando una nueva explicación del director de Herrera en COPE: "si podrían ser mi madre todas, me tenían cariño y afecto maternal".

Pero a estas alturas el asunto ya se había ido de las manos y clamaba José Manuel Parada: "y yo se de alguna más pero no lo pienso contar a no e que me paguen. Que me llamen de Telecinco y lo cuento todo". Era el momento en el que Herrera zanjaba el asunto "¡bueno, total, íbamos a la canción!" y el programa volvía así a su guión original tras la divertida anécdota en antena.