El jefe de deportes de la SER en Valencia se vuelve loco tras la victoria ante el Real Madrid: "Que se metan el rabo por el ano"

Pedro Morata es el jefe de deportes de la SER en Valencia y, desde este 22 de febrero de 2017, un pirómano de Twitter--El equipo de Zidane quema su primer comodín: Valencia 2 - Real Madrid 1--.

El de la SER en la Ciudad del Turia aprovechó la victoria del equipo valencianista ante todo un Real Madrid para exaltarse en la mencionada red social y su tuit montó un auténtico jaleo entre el madridismo que ya venía 'caliente' por la sorprendente derrota de los suyos--La reacción de Leo Messi ante el tropiezo del Real Madrid en Mestalla--.

Nada más consumarse la debacle blanca en Mestalla, Morata agarró su perfil y aunque en ningún momento especificó a quien iba dirigido, las formas y los modos indican que desbarró a lo grande al utilizar una expresión de dudoso gusto: "que los diablos disfrazados de salvadores se metan el rabo por el ano".

A veces Dios es justo y regala 1victoria del @valenciacf ante RMadrid para q los diablos disfrazados d salvadores se metan el rabo x el ano — Pedro Morata (@pedro_morata) 22 de febrero de 2017

Las críticas no tardaron en llegar y ante la que se le venía encima el periodista radiofónico aclaró que su reacción no tenía nada que ver con el Madrid, pero no dio más datos que aclararan quien era el destinatario de su mensaje:

Ante las reacciones de forofos del @realmadrid : el tuit de abajo no tiene nada que ver con ellos😅.☝️Hay vida más allá del Real Madrid. — Pedro Morata (@pedro_morata) 22 de febrero de 2017

Las críticas no cesaron:

@pedro_morata @valenciacf si Dios es justo por eso el Madrid lleva 11 copas de Europa y el Valencia 0 . Os concede ganar un partido de liga — DJ-ARON® (@DJARON10) 22 de febrero de 2017

Lo de éste tipo es increíble. Hasta dónde llegan los intereses? Que estás nervioso @pedro_morata? No logro entenderlo, de verdad. pic.twitter.com/bQscuwHELM — Salva Gomis (@SalvaGomis97) 22 de febrero de 2017

@pedro_morata @valenciacf yo creo que a veces no sabes ni lo que dices!!! — J C L (@juanc_lozano) 22 de febrero de 2017

31 años en la SER, no debería estar ni un día más, que impresentable. Sin Lim estarían donde deben, en la mierda https://t.co/kl4nQCijY2 — Óscar™ (@lordkarin) 22 de febrero de 2017