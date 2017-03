Así funciona la primera dama podemita: antes muerta que decir que Leopoldo López es un preso político

Después de una charla afable de casi cuarenta minutos con la portavoz podemita Irene Montero en ‘Más de uno' de Onda Cero este 2 de marzo de 2017, los minutos finales de la entrevista dieron un giro final de guion inesperado.

Carlos Alsina y los contertulios de su mesa estaban en plena charla con la primera dama podemita, y la última pregunta que tenía reservada el presentador tenía que ver con una polémica ya clásica con Podemos, que son incapaces de condenar el chavismo y sus consecuencias. La bronca de Rita Maestre a la mano derecha de Carmena por votar a favor de Leopoldo López:

Alsina: ¿Leopoldo López es un preso político, sí o no?

Irene Montero: A nosotros no nos gusta que haya personas encarceladas por política y nosotros hemos dicho siempre claramente... ¿Sabe lo que pasa?

Alsina: Irene, le hago la pregunta así de sencilla porque no tengo tiempo. ¿Leopoldo López es un preso político, sí o no?

Irene Montero: Y yo le respondo: ¿sabe usted decirme el nombre de alguna otra persona que esté encarcelada por sus ideas políticas? Porque yo le respondo rápidamente; no me gusta que Leopoldo López esté encarcelado, y tampoco me gusta que haya presos políticos en Marruecos y tampoco me gusta que en este país haya malos tratos a los inmigrantes que intentan entrar por nuestras fronteras. Y si solo nos preocupamos y ponemos el foco en Venezuela, tiene que ver con una política de pandereta que trata de ocultar las violanciones de derechos humanos en España y para eso se va al otro lado del charco. Y eso no es bueno para la democracia.

Alsina: Si quiere le pregunto si le parece que Mohamed Morsi es un preso político?

Irene Montero: Y yo le insisto, me preocupan los presos políticos del Sáhara y de España. Solo trato de decir que esa obsesión con Cubazuela del Norte tiene más que ver con no hablar de los problemas que le interesan a la gente que con una preocupación honesta con los derechos humanos

en otros puntos del mundo.

Alsina: Ah, ¿o sea que no está mal que hablemos de ello?

Irene Montero: El problema es que solo hablamos de uno. Y tiene más que ver con un intento de utilizar la política exterior para hacer política partidista aquí.

Alsina: Si yo estoy de acuerdo con ese análisis que usted hace, pero lo que no entiendo es que a una pregunta sencilla de si Leopoldo López es o no un preso político, no quiera responderme.

Irene Montero: Precisamente porque entramos en el juego que daña a nuestra democracia según el cuál tenemos que hablar de Cubazuela del Norte que de los problemas que tenemos, y eso es lo que quiere el PP.