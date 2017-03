Irene Montero niega así las acusaciones de intimidación y acoso a la prensa: "Los periodistas tienen miedo de sus jefes, no de nosotros"

Es una de las noticias mediáticas del día. El 'modus operandi' de la cúpula de Podemos vuelve a estar en la picota por su (mal) trato a determinados profesionales de los medios de comunicación que no les bailan el agua.

La reciente historia política de la formación morada está repleta de desencuentros y polémicas con determinados periodistas que siempre han ejercido su derecho a la crítica a lo que hacen y dicen Pablo Iglesias y sus muchachos.

La cosa ha llegado hasta el punto que la APM (Asociación de la Prensa de Madrid) ha recibido una petición de amparo de un grupo de profesionales de la información que se sienten acosados y presionados por el equipo directivo de Podemos, encabezado por Iglesias, y por personas próximas a su círculo--Periodistas de Madrid denuncian que Podemos les acosa con mensajes intimidantes--.

La organización ha exigido a este grupo político que "deje de una vez la campaña sistematizada de acoso personal y en redes que viene llevando a cabo contra profesionales de distintos medios, a los que amedrenta y amenaza cuando está en desacuerdo con sus informaciones".

¿Y que tiene que decir Irene Montero de estas acusaciones tan graves? La mano derecha de Iglesias, nueva número 2 de lo morados tras la caída en desgracia de Iñigo Errejón, se ha desmarcado de estas acusaciones en el 'Hoy por hoy' de la SER en la mañana de este 6 de marzo de 2017.

Allí, Montero, ha contestado lo siguiente cuando Pepa Bueno le ha sacado a colación el espinoso asunto denunciado por la APM y que afecta de lleno a su partido:

Me encantaría reunirme con la APM, me parece un poco extraño esto, no s han reunido con nosotros.

Nosotros cuando tenemos que pedir perdón lo hacemos, pero no voy a pasar la oportunidad de decir una cosa importante: la propia APM en su informe de 2016 ha dicho que los periodistas sienten miedo o se autocensuran no por miedo de los partidos políticos sino por miedo a sus jefes, de los propietarios o las personas que gestionan esos medios porque el miedo al despido hace que se autocorrijan. Eso es grave.