Ana Obregón se cachondea en Twitter de Javier Cárdenas y se burla de su escasa audiencia

Hay quien tiene multitud de enemigos y encima los busca con ahinco. Es el caso del abrasivo Javier Cárdenas (Los 'enchufados' del PP en TVE resisten las presiones progres y renuevan el programa de Javier Cárdenas).

El presentador, políticamente incorrecto por excelencia, ha sumado en las últimas horas un nuevo nombre a su cada vez más larga lista de enemigos ('El País' le da con la mano abierta a Cárdenas y su 'Hora Punta': "¿Qué hace este disparate en la televisión pública?").

La última en posicionarse contra la nueva estrella de de TVE ha sido Ana Obregón, quien haciéndose eco de un comentario suyo en Hora Punta, ha cargado contra él aludiendo a sus bajos datos de audiencia en TVE (Javier Cárdenas: "Me atacan como fieras todos esos progres, porque les gano todos los días").

La polémica se desencadenó este 6 de marzo de 2017, cuando Cárdenas habló de la actriz recuperando su paso por El Gran Reto Musical.

Los colaboradores del programa recordaron su profesión como bióloga, algo que el presentador puso en duda:

"Espera, estudió biología, no es que sea bióloga. Juraría que no acabó la carrera, si no es así pido disculpas".