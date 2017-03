Premio Rey de España a un periodista de RAC 1 que atacó a Merchaal por estar orgulloso de ser español

Adel Mechaal es un atleta catalán que al ganar este 5 de marzo 2017 los 3.000 m, el primer oro individual de su carrera lo primero que hizo fue besar la bandera de España. Nacido en El Jebha (Puerto Capaz cuando Marruecos era colonia, en el Rif) en 1990, en el pasado apoyó el referéndum del 9-N e insinuó que votaría por la secesión.

Lo explicaba así: "la Federación Española nunca me ha ayudado". Y como recuerdan en Dolça Catalunya, es que es muy fácil de entender: si lo español desaparece de Cataluña, muchos catalanes frustrados con este abandono se echan en brazos del separatismo que sí les apoya repartiendo dinero a espuertas.

En una entrevista se defendió diciendo que sus palabras sobre el separatismo se malinterpretaron:

P: Se refiere al lío sobre el independentismo, ¿no?

R:Sí. Fue una entrevista que me hizo hace un par de años El Mundo y que me hizo mucho daño, porque se tergiversaron mis palabras. Lo que yo le dije al periodista textualmente es que, en el hipotético caso de que Cataluña se independizase, que no depende de mí, yo tengo el domicilio fiscal en Cataluña, por lo que si eso pasara y si el Comité Olímpico Internacional (COI) permitiera competir bajo una bandera catalana, por ese hecho de yo vivir allí, no me importaría competir por Cataluña. Y dije también que, si gano una medalla, por supuesto, y con mucho orgullo, cogería la bandera española por respeto a un país. Y el periodista me puso la preposición 'solo' delante y me reventó todo el sentido. No es igual decir que cogería la bandera española por respeto a un país que hacerlo solo por respeto.

P: ¿Esa entrevista le hizo mucho daño?

R:No te imaginas cuánto, me ha ensuciado muchísimo. Ese periodista quería buscar la polémica. Yo quiero dejar claro que no tengo nada en contra ni de Cataluña ni de España. Competiré con quien me manden.