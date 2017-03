¿Tiene Carlos Herrera pegado a la chepa un inspector de Hacienda que le persigue desde hace años?

Lo revelaba con detalle David Lozano este 12 de marzo de 2017 en 'EsDiario': Carlos Herrera un inspector de Hacienda pegado a la chepa que le persigue desde hace años.

¿De dónde saca Lozano esa conclusión? Muy simple. Hablaba el 'crack' este miércoles 8 de marzo, en su programa Herrera en COPE, sobre lo que él ha bautizado como "pasión de catalanes" para referirse de esta forma irónica a los capítulos diarios relacionados con el desafío independentista catalán.

Tras abordar las últimas noticias sobre el denominado caso Palau, que ahora se juzga, y otras cuestiones de índole político, en su repaso a la actualidad del día, y en el tramo del programa comprendido entre las 7 y las 8 de la mañana, Herrera se detenía en un apunte económico.

"Hay recaudación de Hacienda en la lucha contra el fraude, que cayó en 2016", decía para posteriormente arremeter contra algunas actuaciones de la Agencia Tributaria que parece sufrir en carne propia.

Como si un relato en primera persona se tratara, Carlos Herrera se preguntaba, refiriéndose a esa mencionada caída de la recaudación y en forma de irónica pregunta retórica:

"¿No será porque no hacen inspecciones a troche y moche?, ¿No será porque no tienes a un tío durante tres o cuatro meses pidiéndote hasta el recibo del café? Para luego no encontrar grandes cosas, bueno grandes cosas no, nada".