Inda y Losantos, a navajazo limpio por las grabaciones del CNI al rey: "Esto lo sacas para que se entere Felipe VI"

En la tertulia de 'Las Mañanas de Federico' de esRadio hubo este 16 de marzo 2017 una silla vacía durante gran parte del programa. La razón es que Eduardo Inda, uno de los tertulianos invitados junto a Francisco Marhuenda y Luis Herrero, no entró al estudio hasta muy empezado el debate porque estaba al teléfono.

Cuando entró se le veía eufórico. Le habían informado que las escuchas del CNI al rey emérito sobre su amorío con Marta Gaya tendrían más entregas sucesivas.

Inda explicó que, según la información de Manuel Cerdán en Okdiario, en 1990, cuando en España mandaban los socialistas y el presidente del Gobierno era Felipe González, desde Moncloa chantajearon al monarca con las grabaciones del CNI, en las que confesaba su amor por Marta Gayá, para que omitiera durante el discurso de Navidad de aquel año cualquier mención a la corrupción.

En aquella época, el PSOE estaba inmerso en un escándalo provocado por Juan Guerra, hermano del vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, que utilizaba su despacho en la Delegación del Gobierno en Andalucía para cobrar comisiones.

SoRprendentemente, en el estudio el bombazo de Inda fue recibido con frialdad. Losantos le reprochó que publicara información de las cloacas cuyo único objetivo era mandar "un mensaje al rey Felipe VI". Luis Herrero también se le echó encima por publicar algo que había perdido interés.

Losantos : Pero vamos a ver, Eduardo, y no te des por aludido, todo lo que están sacando ahora las distintas cloacas, y a mí me da igual El Gordo, que Villarejo, que Martín Blas, que su madre.

Inda : Pero no tiene nada que ver, ¿usted me cree a mí?

Losantos : No, no, insinuación no, yo sé que las cloacas...

Cabe recordar que el comisario José Manuel Villarejo demandó a Losantos por intromisión ilegítima en el derecho al honor, demanda que fue tumbada por un juez. Y que Inda siempre ha protegido a Villarejo en su guerra con Martín Blas.

Inda: Si le digo yo a usted que esas cintas no provienen de lo que usted llama las cloacas, entenderá que si yo saco una información confidencial usted puede decir que me las ha dado El Gordo o El Flaco, pero si publico una información del CESID de la época eso viene del interior de la casa, no de la Policía.

Losantos: Lo que yo argumento es que con los juicios que están al caer de la dermatóloga, que implica a Villarejo y a López Madrid, y del Pequeño Nicolás, las cloacas se han puesto a atizarle a Juan Carlos para que se entere Felipe.

Inda: Pero que no tiene nada que ver, Federico. Si usted saca aquí una exclusiva mañana y yo le digo su fuente es no sé quién, y usted me dice que no. Quién sabrá mejor que yo quién es la fuente de lo que estamos contando de Juan Carlos.

Losantos: Si yo a lo que voy es a qué sentido tiene sacar esto ahora. Que es ‘que se entere Felipe de lo que sacamos de su padre.

Inda: Yo sé quién no los ha contado y la intencionalidad no tengo ni puñetera idea. A mí me llegó eso y es noticia. Si a usted le hubiera llegado, ¿lo habría dado?

Losantos: Depende. Depende de para qué se hubiera usado. Yo del periodismo tengo muy mala opinión. Yo he dado esto porque creo que tiene interés, pero también te digo que los dos juicios que vienen...

Inda: ¡Pero que no tienen nada que ver!

Losantos: Dos y dos, son cuatro.

Inda: Yo a usted no le he mentido nunca, jamás. Además usted dijo una cosa, que pase lo que pase usted y yo estaríamos siempre en el mismo lado.

Losantos: Sí, salvo que estés en la cloaca.