'Echeminga' vuelve a ponerse guasón y compara el acoso podemita a periodistas con el humor de Gila

Lo de Echenique es una cosa inclasificable. El secretario de organización de Podemos ha concedido una entrevista a RNE donde se muestra muy preocupado con el asunto de los periodistas que pidieron amparo a la APM (Asociación de la Prensa de Madrid), declarando que es "un tema muy serio y que no hay que jugar con él", para acto seguido, ponerse guasón y compararlo con el humor de Gila--El 'rojerío caviar' de la APM conspira contra Victoria Prego por dar amparo a los periodistas acosados por Podemos--.

Tal y como lo oyen. El periodista de la radio pública Alfredo Menéndez sacaba a colación uno de los grandes asuntos que ha perseguido a la formación morada durante los últimos días--Pablo Iglesias desata una caza de brujas en Podemos para localizar al 'topo' de la APM--.

Echenique comenzaba diciendo así:

Lo de presionar a los medios es un tema muy serio, no se puede jugar con él. No se deben confundir tuits con ese tipo de cosas.

Pero cuando Menéndez le preguntaba lo siguiente: "¿Usted sabe quién le acusa?", el podemita se descolgaba con las siguientes declaraciones--Buenafuente se burla de la denuncia de la APM y cuestiona la existencia del acoso podemita a los periodistas--:

Yo no se quién me acusa, es una situación muy curiosa. Como decía Gila: "alguien ha hecho algo a alguien" pero eso es todo lo que sabemos. Yo sé lo que hago a lo largo del día y cómo interacciono con los periodistas. Lo que haya sobre mí como mucho será un tuit que a alguien no le haya gustado demasiado.