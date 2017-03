Alsina descubre que Iglesias no tiene ni pajolera idea de lo que habla: "No conoce el auto de procesamiento pero opina todo el rato sobre lo de Alsasua"

Helado. Como la nevada que en la mañana ha caído este 24 de marzo de 2017 sobre San Sebastián de los Reyes, sede del grupo Atresmedia. Así se ha quedado Carlos Alsina, presentador del programa matinal de Onda Cero 'Más de uno' con su invitado, Pablo Iglesias.

"Me sorprende usted opinando sobre Alsasua sin haberse leído el auto", ha acertado a decir, por fin, Alsina, tras confesar el secretario general de Podemos que no lo había hecho, lo que sin embargo no le ha impedido ni reunirse con los familiares de algunos de los procesados por participar en la agresión a los guardias civiles ni opinar alegremente que no pueden ser juzgados ni condenados como si en delito de terrorismo hubieran incurrido--'Pablenin' patea a la Guardia Civil recibiendo a las familias de los agresores de Alsasua--.

Alsina: Al menos me deja claro que para usted si hay unos agresores y unos agredidos Iglesias: Evidentemente Alsina: Luego no es una pelea Iglesias: ¿Cuando he dicho yo tal cosa? Alsina: Usted no pero alguien de su partido si lo ha dicho--Alfonso Rojo: "Es una desvergüenza que Iglesias diga que lo de Alsasua fue una pelea de bar"-- Iglesias: Pregúnteselo a esa persona Alsina: Pero usted tiene claro que no fue una pelea de bar, sino una agresión--La Audiencia confirma el carácter "terrorista" de la masiva agresión a los guardias civiles de Alsasua-- Iglesias: Desconozco el auto en este caso, pero si usted me dice que en el auto se establece que fue una agresión... Alsina: Ahora sí que me sorprende usted, Pablo. No conoce el auto de procesamiento pero está opinando todo el tiempo sobre lo que entiende que debería haberse acusado y sobre lo que no Iglesias: Sí, le repito mi opinión. Si no se conoce hasta el final lo que dice el auto de procesamiento, entonces en este país quizá nadie podría opinar sobre absolutamente nada

Fue el momento más algido de una entrevista con sus momentos de tensión y en la que Iglesias le reconoció a su interlocutor que le encantaban sus preguntas a Mariano Rajoy--'Zasca' de Ferreras a Iglesias: "Lo de Alsasua no fue una bronca por una copa"--.

La conversación comenzó con más de veinte minutos de retraso sobre el horario previsto debido a la nevada que ha caído sobre la capital de España y que ha debido de ser particularmente copiosa sobre la zona de San Sebastián, provocando atascos que han afectado de lleno al líder de la formación morada.