Alsina a Cassandra: "¿Tiene usted una cierta tendencia a desear la muerte de aquel que no comparte sus ideas?"

Cassandra Vera, la tuitera condenada por mofarse en Twitter del atentado contra el almirante Carrero Blanco, ha entrado este jueves 30 de marzo de 2017 en Onda Cero para quejarse lacrimógena de la injusticia cometida con ella:

"No sólo me quedo antecedentes, me han quitado el derecho a beca y destrozado mi proyecto de ser docente. Me han arruinado la vida".