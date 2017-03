Losantos se desata contra Rita Maestre: "Eres una analfabeta incapaz siquiera de mirar la Wikipedia"

Federico Jiménez Losantos ha sacado este 30 de marzo de 2017 todo su armamento contra Podemos, concretamente contra Rita Maestre y contra Pablo Iglesias por mentir sobre Libertad Digital y manipular unas palabras del periodista, respectivamente.

En su editoral en 'Es la Mañana de Federico' (esRadio) contó cómo había sido la ampliación de capital de su medio y cómo ésta tenía poco que ver con las mentiras que en el pleno del Ayuntamiento de Madrid había relatado la portavoz de la alcaldesa Manuel Carmena:

Como eres una piji progre soberbia, ayer metiste la pata, mentiste, injuriaste y calumniaste y trataste de lesionar el buen nombre de una empresa que funciona muy bien, que hace 18 años tiene el periódico digital más antiguo de España y además tiene la última cadena de radio que se ha hecho emisora a emisora y ahora tiene 70 emisoras en toda España contando entre otras cosas la clase de basura que es Podemos, la marca roja del PP, y que están en el Ayuntamiento por la corrupción patológica del PSOE, porque los madrileños nunca votaron a esta gentuza. Votaron a Esperanza Aguirre, de cuyo cáncer estos de Podemos se burlan.

Proseguía:

Dijo ayer Pitita tres o cuatro mentiras prácticamente en medio minuto que demuestran que es tan analfabeta que es incapaz siquiera de mirar en la Wikipedia, porque es que entras en la Wikipedia, entras en Google y tienes toda la información. Pero es que ella estaba en la injuria. Dijo esto de forma textual:

"De la confesión del señor Bárcenas, su única manzana podrida, según dijo ante el juez en una ronda de contactos que inicia en el año 2006 el señor Jiménez Losantos -y le dice a la del PP creo que es un buen amigo suyo- para financiar una ruinosa ampliación de capital de un ruinoso medio de comunicación, Libertad Digital, Ángel Acebes y Esperanza Aguirre, según confesión de Bárcenas, acceden a mediar en la contabilidad en B del PP y que hay más de 400.000 euros de donantes del PP para financiar esta ruinosa ampliación de capital, que también tuvo la ayuda del Gobierno de Aguirre, que le concedió cuatro licencias para este medio, que tuvo que cerrar porque nadie lo veía en la Comunidad de Madrid".

Losantos, ante esta sarta de trolas, fue desmontando el ataque de Maestre:

Bien, vayamos por partes, no hay ninguna confesión de Bárcenas que se haya reunido conmigo por una razón, porque no me he reunido jamás con Bárcenas. Ni con Bárcenas ni con su señora. Jamás le hemos pedido dinero al PP, ni estando otro presidente ni estando yo. Nunca, jamás. En la ampliación de capital, que esta ignorante, analfabeta y pijiprogre califica de ruinosa, fue tan ruinosa que entraron más de 1.000 suscriptores que aportaron 4.774.000 euros. ¡Toma nota, Pitita! Tres señores, Lapuerta, la señora de Bárcenas y Yáñez compraron con dinero de la caja B del PP 410.000 euros en acciones, menos del 10% de esa exitosa ampliación de capital. Con ese dinero que habían invertido volvieron a vender las acciones, ganaron dinero y, entre otras cosas, a la señora de Bárcenas le dio para la entrada del chalet de Baqueira. Esto se puede ver en cualquier información de la instrucción del caso, donde nunca llamaron a declarar a nadie de Libertad Digital.

Insistía en decir que:

Estos son unos pijos aprendices de bolcheviques. Y digo aprendices porque esta pobre, como es una analfabeta funcional no habrá leído ni a Lenin. No pasó más que de reportera de La Tuerka en el soviet de la Complu, según se definía asimisma.

Y volvía a esgrimir con datos la gran mentira de Maestre cuando hablaba de medio ruinoso:

Tan poco ruinoso es este medio, que va a cumplir 18 años Libertad Digital y estamos ya en el octavo año de esRadio y después de esa ampliación de capital hicimos otra para no deber precisamente dinero a nadie, ni a partidos ni a regímenes tiránicos. Una ampliación de capital de 7,5 millones de euros a 200 euros la acción que se cubrió al 100%. Si Pitita o Pijita Maestre hubiera tenido dinero, a lo mejor su padre, que es rico, es accionista de Libertad Digital, yo no lo sé. El año pasado fuimos el único multimedia que ganamos dinero, poco, pero ganamos.

Y le lanza una advertencia a Maestre:

Le aconsejo a Pitita es que antes de recibir alguna incómoda notificación es que al menos se informe en Google, que eso está al alcance del cerebro más descuartillado. A mí me da exactamente igual lo que diga Pitita Maestre, pero no me da igual lo que diga contra mi empresa, así que ya nos veremos, Pitita.

Seguidamente, recital de palos al jefe de Pitita, Pablo Iglesias.

Ayer, el jefe nominal de Pitita, o sea Pablo Iglesias, me llamó estúpido, inventándose como de costumbre que yo dije que yo le hubiera pegado un tiro. Yo no he dicho eso jamás, pero así este que defiende la libertad de llevar armas de fuego, pues me llamó estúpido. Vamos a ver, 'Pablenin' tontín. La única vez que nos hemos encontrado tú y yo fue en Intereconomía Televisión y cuando empezaste a decir las mamarrachadas guerracivilistas a las que acostumbras, lo que te dije fue que me recuerdas a mí cuando era gilipollas. Eso te lo digo, te lo dije y te lo diré siempre.

Le aclara que:

Pero hay una diferencia. Yo he sido gilipollas, yo he sido comunista en tiempos de Franco, he sido gilipollas, pero por poco tiempo. Tú eres un comunista financiado por Cuba y Venezuela, trincando del narcotráfico venezolano a través de tu fundación, recibiendo millones de euros de esa dictadura que mata de hambre a su gente y eres una mala persona, eres un mal bicho. Y yo no, yo he sido gilipollas de joven, cuando ser gilipollas te costaba la cárcel. Tú, no. Tú eres peor que gilipollas. Tú no eres estúpido, tú eres un malvado que trinca el dinero robado a los venezolanos, que trinca el dinero de la teocracia iraní y que utilizas tu partido político como archivo de conquistas fáciles y como máquina de difamar a los periodistas molestos. Tú, Pablo Iglesias, eres un pobre diablo.

Y concluía: