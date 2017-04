Carlos Herrera: "El EGM está anticuado, pero Prisa siempre ha maniobrado para no crear un sistema de medición paralelo"

Carlos Herrera vuelve a mostrar su disconformidad con el sistema de medición del EGM. Pero con una novedad, en esta ocasión apunta directamente al grupo Prisa, contra cuya emisora, la SER, compite directamente desde que aterrizase en la COPE por lograr el liderazgo matinal en las ondas--Carlos Herrera: "Los resultados de mi primer EGM sorprendieron hasta a la propia COPE"--.

A escasas fechas para conocer una nueva oleada del polémico Estudio General de Medios, el presentador de 'Herrera en COPE' dice en el diario El Mundo en referencia a los fallos y las debilidades del sistema de encuestas que--José Ramón de la Morena: "Sería un perfecto imbécil si me fuera mal y dijera que ahora no creo en el EGM"--:

RNE, la Cope y Onda Cero han propuesto la creación de otro medidor, no sustitutivo, sino paralelo. Otro sistema más. Prisa se ha negado siempre. Ellos sabrán por qué. Además, han maniobrado de toda manera posible para que ninguna empresa aceptara hacerse cargo de ese nuevo sondeo

Carlos Herrera: "A toda esta basura de Podemos le fascina el entorno de ETA"

Y añade respecto a esto:

El EGM es un estudio con técnica muy anticuada, con dosis de recuerdo y que es fácilmente cocinable. Sirve para marcar tendencias. Si durante cinco oleadas vas subiendo, quiere decir que no vas mal. Si vas bajando, seguramente es que en algo te tienes que ocupar. Ahora, que un EGM diga que uno tiene 250.000 más y otro 232.000 menos, es fuego de artificio

Herrera opina que la radio española vive un buen momento y que las grandes emisoras nacionales dan beneficios a sus empresas--Tremendo enfado de Losantos con su amigo Herrera por no tener un recuerdo para Antonio Herrero: "Ni citar al muerto en el estudio del muerto"--:

La radio vive un buen momento. La verdad es que la inversión publicitaria ha sido permanente, incluso en lo peor de la crisis. La Cope, por ejemplo, da números negros, no rojos. Onda Cero da números negros. La Ser tiene beneficios. Algo tendrá el medio cuando hace que confíen en él los anunciantes más importantes.

El locutor de la emisora de la Conferencia Episcopal también arremete contra Podemos, el partido de Pablo Iglesias, a cuenta de haber puesto a la misa de TVE en su punto de mira--Carlos Herrera: "Los tipos de Podemos duermen la borrachera cuando La 2 de TVE emite las misas"--:

Éstos a los que les entra erisipela por ver un crucifijo o un belén en un escenario público me parecen unos histéricos de tomo y lomo. Son tonterías para dar alfalfa a todo el borregueo que anda por las redes. ¿La próxima qué será: prohibir la Semana Santa o decir que debe reducirse al ámbito privado y estar dentro de un templo?-- Carlos Herrera da una tunda a la 'iraní' Irene Montero destapando las mentiras de Podemos con la misa --

El comunicador andaluz reconoce que el presidente de gobierno que mejor talante ha tenido con los medios de comunicación fue José Luis Rodríguez Zapatero:

Con el que mejor me he llevado es con Rodríguez Zapatero. Incluso en lo personal es una buena amistad. Yo he sido muy crítico con él y es un hombre que ha demostrado un fair play extraordinario. Y aguantaba más que Moscardó, porque le hemos dicho de todo.