Nicolás Redondo hunde en COPE a Iglesias: "ETA tenía su teléfono"

No es la gran exclusiva porque el dato era conocido. Sin embargo, lo novedoso es que haya sido un político, Nicolás Redondo Terreros, quien haya puesto voz a un dato esencial, que el número de Pablo Iglesias estaba en las agendas de los terroristas de ETA.

El 7 de abril de 2017, en la tertulia de 'Herrera en COPE', el veterano socialista pegaba un puñetazo sobre la mesa cuando se hablaba del paripé que 24 horas después, el 8 de abril de 2017, iba a tener en Bayona con ese falso desarme de ETA:

Perdonadme que os interrumpa pero ni no lo digo reviento: nadie en este país en política le está pidiendo a Pablo Iglesias que ha hablado del terrorismo de una forma muy suave, nadie le ha dicho a Pablo Iglesias, ni le ha pedido cuentas sobre su comportamiento en política cuando ETA actuaba. Y este chico no sólo no estuvo nunca con los que defendimos la libertad en el País Vasco, sino que algunos etarras tenían su teléfono.