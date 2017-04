Herrera aniquila al "arzobispo tonto útil" que participa del desarme de ETA

'ETA entrega las armas, que yo ya pongo a un tonto útil, a un arzobispo que siempre está bien'. Así explica Carlos Herrera el pensamiento de Otegi, al que según el comunicador se le ha ocurrido todo este simulacro de la entrega de armas.

Fue en el editorial de 'Herrera en COPE' de este 11 de abril de 2017, y no le preocupa al periodista cargar contra algún miembro de la Iglesia rezagado aún estando en la cadena de la Conferencia Episcopal. Munilla reconoce su "sorpresa" por la presencia de monseñor Zuppi en la entrega de armas de ETA:

¿Y qué pintaba aquí un arzobispo? Pues que siempre hay uno tonto. No todos van a estar tocados por el dedo del Espíritu Santo. Uno de Bolonia que había por ahí y se apunta normalmente a estas cosas [Matteo Zuppi].

Reconozcamos que en la historia de ETA, revoloteo de sotanas ha habido muchos. Curas en el País Vasco que deberían pedir perdón, por su relación íntima, a veces casi "métete en la sacristía que no te cojan", de los curitas vascos.

Hay muchos que deberían pedir perdón. No lo va a pedir Setién. Munilla sí lo ha pedido muchas veces, de San Sebastián. Porque si había que fiarse de Juan Uriarte y de José María Setién... Setién, aquel obispo que jamás mostró ni una décima de segundo piedad con las víctimas, ¡es que se ponía blanco!

Y ese arzobispo de Bolonia fue a título personal, porque la Iglesia felizmente no está por estas aventuras. No está para dejarse manipular, no está con el desarme de ETA. ¡Venga anda hombre!