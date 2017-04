Josemi Rodríguez-Siero realiza el diagnóstico definitivo sobre Espinar: "¡Este tío es tonto!"

Una persona de maneras refinadas como el colaborador radiofónico Josemi Rodríguez-Siero ha abandonado su habitual prudencia a la hora de valorar la última barrabasada del senador de Podemos Ramón Espinar, al que le gusta ser noticia (negativa) de manera permantente.

El tertuliano de 'Más de Uno' en Onda Cero repasaba sus vacaciones de Semana Santa, que ha pasado en Galicia y en Portugal, y en donde también tuvo la oportunidad de degustar el manjar marino por antonomasia, el marisco.

He tomado marisco...pero yo no lo he publicado como el petardo ese de Podemos. Este tío es tonto y no se puede ser más bobo en la vida, solo quedaba que pusiera la factura a ver si venía el IVA o no