Losantos sobre la detención de Ignacio González: "Alguien me dijo que iba a producirse hace quince días"

Los vasos comunicantes entre la justicia y ciertos de medios de comunicación respecto a la Operación Lezo que ha arrasado con el 'arriguismo' siguen levantando sospechas.

Ya contamos que nos llamó mucho la atención que laSexta llegara junto a la Guardia Civil a detener a Ignacio González. ¡No me toque, no me toque!, se atrevía a decirle la reportera a un agente que intentaba que no grabara dentro del vehiculo. De locos. --¡Qué casualidad! laSexta llega casi con la Guardia Civil a detener a Ignacio González--

En esRadio Federico Jiménez Losantos ahora cuenta la detención de Ignacio González ya se la habían 'chivado' hace quince días. "Serás después de Semana Santa", viene afirmando desde que comenzó la operación. "Hasta me llegaron a pasar las grabaciones, que son terroríficas, porque esto es un zoco". Todo apuntando a que se trata de "un operativo de luz y sonido", de una maniobra política-judicial y mediática.

"Lo que nunca pensamos fue que el Tramabús de Soraya, o sea, el Sextabús de Moncloa, por tapar a Mariano, destapara a su multimedia favorito. Que un político indecente robe es y será normal. Para eso están la Justicia y los políticos decentes", escribe este 21 de abril 2017 en El Mundo.

La tesis del presentador de 'La Mañana' es que todo es una operación del 'sorayismo' para tapar la citación judicial a Mariano Rajoy y que lo "realmente grave, y me duele por Marhuenda, al que le tengo aprecio" es que Atresmedia haya "chantajeado" a Cristina Cifuentes. El 20 de abril de 2017 afirmó desde esRadio:

"No puede ser que la televisión de ese grupo (laSexta) --creado por una prevaricación de Soraya-- que detiene por la mañana a Ignacio González oculte la detención del consejero delegado de Atresmedia"

Y lo dice porque "Ferreras atropelló una y otra vez a Aguirre, pero ocultó, con la complicidad de sus egregios invitados, la detención de uno de sus jefes y la imputación del importante, al que ayer llamaba Cebrián el conseguidor".--El ‘conseguidor’ de Planeta--

Pero Ferreras ha recogido el guante y ha respondido este 20 abril 2017 que La Sexta contó la aparición de Edmundo Rodríguez Sobrino en los Papeles de Panamá en abril de 2016, a pesar de ser quién era. "Sabíamos que era consejero de La Razón y lo contamos". --'Operación Lezo', LaSextaTV y el monumental cabreo de Ferreras: “¡Aquí no protegemos a nadie!”--