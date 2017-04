Marhuenda le atiza un buen palo al lenguaraz de Pedrojota

Enfado del bueno de Francisco Marhuenda, director de La Razón, con su colega de El Español, Pedrojota Ramírez, a raíz de las informaciones que el medio de este último ofreció sobre el responsable del diario de Planeta.

Anoche, 20 de abril de 2017, en 'La Brújula' (Onda Cero), Marhuenda iba directo contra Pedrojota:

Me sorprende que nos hayan atacado como nos han atacado, dando por bueno que damos noticias falsas. Que digan alguna.

Aunque al principio no quería dar el nombre del periodista en cuestión, pero las pistas eran más que evidentes:

Algún medio, que no voy a citar, de quien tenía una piscina y me llamó para no dar nada en el periódico, se ha tratado de vengar. Mi teléfono lo tiene medio España. Esa persona me podía haber llamado. He atendido a todas las llamadas de compañeros.

Al final acabó nombrando al director riojano:

Pedrojota no me ha llamado después de lo que ha publicado sobre mí. Y no le costaba nada. Antes que periodistas más o menos importantes somos personas. Yo no voy a hablar mal de Pedrojota. Allá su conciencia. Presidentes de cadenas rivales me han llamado para decirme que saben que soy honrado.

Me sorprenden los compañeros que me han criticado sin tan siquiera llamarme. #LaBrújula — Francisco Marhuenda (@pacomarhuenda) 20 de abril de 2017

Algún medio, que no voy a citar, de quien tenía una piscina y me llamó para no dar nada en el periódico, se ha tratado de vengar. #LaBrújula — Francisco Marhuenda (@pacomarhuenda) 20 de abril de 2017

Me sorprende que nos hayan atacado como nos han atacado, dando por bueno que damos noticias falsas. Que digan alguna. #LaBrújula — Francisco Marhuenda (@pacomarhuenda) 20 de abril de 2017

Mi teléfono lo tiene medio España. Esa persona me podía haber llamado. He atendido a todas las llamadas de compañeros. #LaBrújula — Francisco Marhuenda (@pacomarhuenda) 20 de abril de 2017

Antes que periodistas más o menos importantes somos personas. Yo no voy a hablar mal de Pedro J. Allá su conciencia #LaBrújula — Francisco Marhuenda (@pacomarhuenda) 20 de abril de 2017

Prefiero que me recuerden por tonto y buena persona a que lo hagan por muy listo y mala persona. #LaBrújula — Francisco Marhuenda (@pacomarhuenda) 20 de abril de 2017

En relación a una noticia que está dando Pedrojota: damos 1700 "baja" al año. Ha tenido que buscar mucho para encontrar uno. #LaBrújula — Francisco Marhuenda (@pacomarhuenda) 20 de abril de 2017