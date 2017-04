La guerra entre PRISA y Podemos se recrudece: la SER denuncia que Pablo Iglesias impide a Errejón seguir en 'Hora 25'

La guerra entre Prisa y Podemos se recrudece. Esta vez, con Iñigo Errejón como protagonista--Pablo Iglesias le mete un palo a Cebrián en la SER y encima le ríen la gracia--.

La emisora de Prisa ha asegurado mediante un comunicado que el partido de Pablo Iglesias ha impedido a su otrora número 2 seguir participando en la tertulia de la mesa política de 'Hora 25' como hacía habitualmente--Errejón endiña desde la Cadena SER una patada en los morros a Pablo Iglesias--.

Por su parte, Podemos ha pasado al contraataque y ha asegurado que es la SER quien ha impedido intervenir a Irene Montero, la que iba a ser su sustituta en el programa de Ángels Barceló--Podemos pone en circulación su autobús del odio contra los periodistas Eduardo Inda y Juan Luis Cebrián--.

La SER aseguraba en su noticia que Errejón quería seguir apareciendo en el espacio nocturno de la cadena pero era la dirección del partido quien lo había impedido--El tuit que le estalla en los morros a Nacho Escolar tras echarle Juan Luis Cebrián de la Cadena SER--.

La respuesta de Podemos ha sido preguntarse si el grupo Prisa, al que pertenece la SER, quería tomarse la venganza por la inclusión de su presidente Juan Luis Cebrián en el ya famoso 'Tramabus'.

La Cadena SER falta gravemente a la verdad en su comunicado de hoy, en el que dice que impedimos a Iñigo Errejón participar en su tertulia de Hora 25.

- Las rotaciones y la feminización de las portavocías forma parte de nuestra política de comunicación.



- Informamos hace una semana a la cadena SER de que en la edición de Hora 25 prevista para hoy nos representaría Irene Montero.



- La SER ha decidido vetar a Irene Montero y a todos los portavoces de Podemos menos a uno. Esto no es sensato ni aceptable.



- No podemos aceptar que PRISA intente imponer o decidir los portavoces que representan a Podemos en su emisora.



- Sabemos que el señor Cebrián está muy acostumbrado a quitar y poner secretarios generales y a tomar decisiones en otros partidos, pero en Podemos no decide Cebrián.



- Sabemos que a PRISA y a la Cadena SER no les gustó que denunciásemos que en sus programas se vetara a los periodistas que informaron de los intereses en Panamá del señor Cebrián, como Ignacio Escolar o Fernando Berlín. Aunque no les guste lo que decimos, pensamos que eso no justifica que nos veten.



- Sabemos que no les ha gustado ver el rostro de su propietario en el TRAMABUS.



- Están en su derecho de vetar a Podemos en su emisora, pero nosotros estaremos dispuestos y encantados de acudir a sus programas.



- Estamos a la espera de que rectifiquen y que esta noche nos dejen estar en Hora 25. Si la SER no lo veta, esta noche nos representará Irene Montero.



- Iñigo Errejón seguirá representándonos en los medios, incluida la SER