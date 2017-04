Esperpento totalitario de Irene Montero: se planta en la puerta de la SER exigiendo participar en una tertulia sin haber sido invitada

Irene Montero, sustituta de Iñigo Errejón en la portavocía del Congreso de Podemos, montó un dantesco espectáculo en la noche de este 25 de abril de 2017 al presentarse en las puertas del Museo Reina Sofía, donde se emitía un especial de 'Hora25', con la intención de participar en una tertulia...donde no había sido invitada--La guerra entre PRISA y Podemos se recrudece: la SER denuncia que Pablo Iglesias impide a Errejón seguir en 'Hora 25'--.

Los responsables de la SER le intentaron explicar que ella no había sido la elegida por la dirección del espacio y que, por tanto, no podía sustituir en la mesa política del programa que presenta Angels Barceló a Errejón, vetado por Pablo Iglesias y habitual representante de la formación morada en ese espacio a lo largo de los últimos años--La Cadena SER monta un pollo a Podemos por prohibir a Errejón ir de tertuliano a la emisora--.

Antes de dar comienzo a la tertulia, que en esta ocasión se quedó sin la presencia de un portavoz podemita, Ángels Barceló explicaba lo ocurrido:

Los oyentes haibituales ya se habrán dado cuenta que no está Iñigo Errejón, y no está porque Podemos se lo ha impedido. Su ausencia es para este programa una baja sensible. [...]

El objetivo era el de escuchar a todas las sensibilidades políticas. Iñigo Errejón ya era el representante de Podemos antes de ser diputado, siendo diputado y cuando era portavoz.

Como directora mi objetivo es hacer un buen programa y con ese objetivo se eligen los contenidos y los invitados. Pensando en el oyente. Y por eso la elección de los nombres.

Ahora Errejón ha sido apartado de todas las portavocías pero no pensamos que esto nos afectara a esta Mesa política porque a los invitados los elegimos nosotros.

La dirección de comunicación nos dijo hace unos días que Errejón no seguiría porque ya no representaba la corriente mayoritaria tras el congreso de Vistalegre.

Intenté explicarle que un programa de radio funciona de manera diferente al de un partido político.

Y que no aceptamos imposiciones. Ni de Podemos, de nadie. Podemos no ha querido entender cómo se hace la radio, manteniendo su veto a Errejón e intentando imponer a su representante. No lo hemos aceptado.

Esta noche Irene Montero se ha presentado a la puerta del museo Reina Sofía donde hoy hacíamos este programa exigiendo participar a pesar de que ya se le había comunicado que ella no había sido invitada.

La Ser no acepta imposiciones y son los programas quienes eligen a los invitados.