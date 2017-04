Herrera vapulea a la banda payasesca de Iglesias y la deja a la altura del betún

Le ha dado hasta en el carnet de identidad a Pablo Iglesias por su mamarrachada de la moción de censura anunciada (que no presentada) el 27 de abril de 2017.

Carlos Herrera ha cogido este 28 de abril de 2017 el sacudidor verbal y le ha dado hostias como panes al líder de Podemos en el editorial de 'Herrera en COPE', amén de un repaso histórico que, a buen seguro, desconocía el pizpireta del 'Coleta Morada':

Podemos juega con el Congreso al anunciar una moción de censura de fogueo. ¡Una moción de censura! Déjeme recordar, ¿cuántas hubo desde que comenzare esta aventura de la democracia recuperada? Dos. ¿Cuál fue la primera? La de Felipe González, 1980, al Gobierno de Adolfo Suárez. Digamos que Adolfo Suárez, la UCD, tenía 166 diputados, es decir, tenía que reunir muchos diputados Felipe González, que no los reunió, pero ya sabía de antemano que no iba a triunfar esa moción de censura, que es decirle a la Cámara "oiga, yo soy mejor que el que hay, y tengo estas ideas. Vótenme". Y te votan o no te votan. A Felipe González le votaron pero no de forma suficiente, pero a Felipe González le sirvió para dar la imagen de yo soy la alternativa, seré un buen presidente, crean en mi, yo voy a renovar esto absolutamente, estabilidad,... La parte fea la hizo Alfonso Guerra. Y la parte más bonita la hizo Felipe González.

Detalla que:

La segunda. Déjeme recordar. 1987. Se había retirado Fraga, Antonio Hernández Mancha le había ganada Miguel Herrero de Miñón la presidencia del PP. Y el entonces joven abogado extremeño, presentó una moción de censura. Alguien le convenció. Quien le convenciera no le hizo un gran favor, porque Antonio Hernández Mancha la gran fortuna que tuvo es que se llevó un revolcón de aquella moción improvisada, pasando hojas. El Gobierno de Felipe González lo colocó en el capítulo de 'varios'. Y digo que eso le benefició porque después, retirado de la política, ha hecho una carrera muy importante en el mundo de las finanzas, del derecho. Vete tú a hablarle ahora a Antonio Hernández Mancha de la política. Le da la risa.

Apunta que a Iglesias no le ha hecho caso ni el 'tato':

Y ahora una tercera, y la presenta Podemos. Y ha conseguido una gran unanimidad: nadie le ha hecho caso. Porque en realidad el gran comentario es que la moción es contra el PSOE, no contra el PP. Miren, cuando tú quieres hacer una moción tienes que negociarla con más grupos. Se presenta un programa político y luego se lanza un candidato que defiende esa moción en el Parlamento. Aquí no ha habido nada de eso. Esto ha sido simplemente instrumentalizar el Parlamento para una política personal, a ver si le hago un poquito de daño al PSOE, y de paso yo traslado la imagen de que soy el que de verdad me preocupo por la corrupción.

Herrera afirma que el objetivo de Podemos es el PSOE:

¿Por qué al PSOE? Porque le sitúa en una tesitura incómoda, que es la de decirle no a ellos y salvar al PP. Rechazando el programa de Podemos, apoya de alguna manera al PP. Eso puede incluso hasta beneficiar a Pedro Sánchez. Pero estos, ya saben, las cosas las toman por asalto, hasta la tertulias de la radio también las quieren tomar por asalto. Instrumentalizar algo tan serio como una moción de censura es una irresponsabilidad propia de una banda, porque estos no son un partido político, estos son una banda. Esa frivolidad circense... Que además no ha conseguido romper al PSOE. Los tres candidatos del PSOE ha resumido una frase de Susana Díaz, han dicho que no. A este le tenemos muy visto ya.

Y sentencia: