Carlos Herrera y Santiago González masacran al "miserable" Monedero

Juan Carlos Monedero se ha llevado este 3 de mayo de 2017 una contundente tunda en 'Herrera en COPE' por su último exabrupto tuitero.

El del Podemos escribía esto:

Y este 3 de mayo de 2017 encontró cumplida respuesta por parte de Santiago González:

Añadía que:

Este tipo se refiere a que hace unos días, Alberto Ruiz Gallardón llevó a hombros el féretro de su suegro, José Utrera Molina. El difunto había sido en vida franquista y falangista y algunos de sus camaradas entonaron el himno de la Falange al paso del féretro.

Para saber quien era habría que leer a quien fue su amigo desde niño, el gran Manuel Alcántara, que el pasado 23 de abril le escribió un obituario que empezaba así: "Hay gente que se muere y otra que se nos muere y nos mutila con su ausencia. El excelentísimo señor don José Utrera Molina, que conocía muchas cosas, jamás conoció el rencor. Era bueno por naturaleza, no por ejercicio de la bondad. Quiero recordarle ahora, de vuelta de Nerja, donde he ido a decirle un adiós que se parece mucho a un hasta pronto. Creía él en algunas cosas, sobre todo en la lealtad, y yo no creo en ninguna, ni siquiera en los leales".