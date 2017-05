Carlos Herrera reta a Podemos: “no hay cojones a quitarle la calle a Santiago Bernabéu”

Carlos Herrera concluía las tertulia política de la semana en COPE, hablando junto a Manolo Santana, David Gistau, Maite Alcaraz, Nicolás Redondo Terreros y Jorge Bustos, de la última ocurrencia de dos concejales del equipo de Gobierno de Manuela Carmena, que quieren suprimir el prestigioso Master de Tenis que cada año se celebra en la Caja Mágica.

Hablaron de un presunto intento de "boicot" municipal al evento y la denuncia de dos de los concejales de Ahora Madrid -Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer-al torneo ante la Fiscalía Anticorrupción. Carlos Herrera preguntaba entonces:

a lo que Bustos respondía inicialmente de manera irónica:

David Gistau dijo:

En ese momento, Herrera estallaba:

pues mira, con el Real Madrid porque no se atreven. Porque no hay lo que hay que tener. Cuando se planteó que a Santiago Bernabéu había que quitarle una calle pues porque sí, porque no era de Podemos, vamos aquí lo dijimos ¿a qué no hay cojones?. ¿A qué no hay lo que hay que tener de quitarle a Bernabéu una calle.