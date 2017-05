Marhuenda se venga de Pedrojota revelando que en una comida prometió "acabar con Mariano Rajoy"

Se acabaron los paños calientes. Francisco Marhuenda ha dicho 'basta' a los ataques que desde hace días le obsequia El Español, cortesía de un rencoroso Pedrojota Ramírez que no puede asumir que no le inviten a las tertulias de Atresmedia.Lo que encubre la campaña de Pedrojota: búsqueda desesperada de suscripciones y celos de Inda

Según cuenta este 11 de mayo 2017 el digital de Pedrojota, el director del diario La Razón se jactó de haber hecho una "putada" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, para quemar su nombre de cara a la posible carrera por la sucesión de Rajoy.

Así se lo reconoció al consejero delegado del periódico, Edmundo Rodríguez, en una conversación grabada en la Operación Lezo. --Marhuenda: "Le hemos hecho una putada a 'Cifu' poniéndola por delante de Soraya. La matarán las otras"--

"La idea de Marhuenda, según él mismo revela, fue colocar a Cifuentes en una noticia como la mejor valorada en la carrera por la presidencia del partido, a la espera de que sus principales competidoras -María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría- comenzaran una batalla en su contra dentro del PP nacional. "La matarán las otras", explica el director del diario de Planeta. "Y el gallego", sentencia en alusión a Núñez Feijóo". "La llamada, registrada el pasado 10 de febrero, se enmarca en una estrategia para socavar presuntamente la imagen de Cifuentes tras denunciar su gobierno el saqueo del Canal. Una estrategia consensuada con el presidente de La Razón, Mauricio Casals", especula El Español.

Pese a que había afirmado al comienzo de la Operación Lezo que "no le voy a dar el placer a Pedro de criticarle. Allá él y su conciencia. Yo no soy juez. He compartido tertulia con él muchas veces y lo he tratado siempre bien" este 11 de mayo de 2017 en la tertulia de esRadio, preguntado por esta infrmación, Marhuenda sin levantar la voz, ha sacado su fusil.

Tras decir que toda la conversación con Edmundo Rodríguez "era puro teatro" [su defensa es que lo hacía para consolar a un amigo desesperado] el director de La Razón ha revelado una comida en casa Ramón Tamames (el nombre del casero lo dio Losantos, no Marhuenda) en la que había unas veinte personas "y en la que dijiste querido Pedrojota que querías acabar con el Rey Juan Carlos y con Mariano Rajoy".

Y al estilo del tertuliano de Josep Pedrerol, Francois Gallardo, remató con un "desmiéntemelo si puedes".