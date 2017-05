La radio que te ofrece el milagro en nueve semanas para tu éxito en la 'Operación bikini'

Ese es el reto que la emisora musical Europa FM, del grupo Atresmedia, se ha propuesto ahora que la época veraniega se acerca.

Cuando el curso llega a su fin y el año enfila hacia los meses estivales son muchos los que se preocupan por si este verano darán su mejor versión en las playas y en las piscinas.

No solo en los gimnasios y en los parques, donde tanto deporte se practica al aire libre, encontrarán esos preocupados un aliado.

Esta radio, a través del #retoEuropaFM, quiere poner su grano de arena para, gracias a la vida sana y la alimentación correcta, llegar al 15 de julio en las mejores condiciones posibles.

El 'conejillo de indias' para que sea la cabeza visible del #retoEuropaFM es el locutor Juanma Romero, el presentador de 'Me Pones'. No estará solo. Un contrastado coach deportivo guiará sus pasos para que el reto no se convierta en una tortura innecesaria.

Como reconoce el propio locutor, que ha ido desvelando en los últimos días algunas de las pistas que conforman su aventura, por su trabajo se ve obligado a desayunar varios días en la emisora.

Es momento de decir adiós a las magdalenas y a los croissant y empezar el día con un desayuno rico en fibra y vitaminas.

La intención de la cadena musical es que sus oyentes tengan en el ejemplo de Juanma Romero el mejor de los ejemplos para enfrentarse a la siempre difícil 'Operación bikini'.