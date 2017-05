La insólita oferta de De la Morena a Fernando Alonso para volver a reinar en el EGM

La complicidad entre José Ramón de la Morena y el piloto de Fórmula Uno Fernando Alonso volvió a quedar patente en la noche de este 11 de mayo de 2017.

Hablaba el asturiano sobre su futuro en la F1 una vez finalice esta temporada, aciaga para sus intereses deportivos. Alonso no sabe que hará toda vez que finalice su contrato con McLaren. El presentador de 'El Transistor' no se lo pensó y, en un evidente tono de broma, le lanzó la caña con la intención de incorporarlo a sus filas.

Mientras no te vengas ni subimos en audiencia ni subimos en nada, me faltas tú

Los primeros resultados en audiencia de José Ramón de la Morena desde que desembarcó en Onda Cero tras toda su vida profesional en la SER hacen pensar que al de Brunete le va a costar muchísimo recuperar el trono de la noche deportiva, aquel que tantos años ocupó al frente de 'El Larguero'.

Aunque el EGM, el instrumento encargado de medir las audiencias de los programas de radio, recoge una tendencia y se necesita tiempo y paciencia para invertir una determinada situación, lo cierto es que De la Morena esperaba a estas alturas estar mejor colocado en la batalla por la supremacía, que se mide a cara de perro contra Manu Carreño (SER) y Juanma Castaño (COPE).

'El Transistor' obtuvo en la anterior oleada de abril de 2017 un total de 338.000 oyentes, por detrás de 'El Partidazo', que tiene 598.000 y 'El Larguero', con 955.000.

Fernando Alonso: Me gustaría acabar todo este sueño de la Fórmula Uno con la cabeza alta y con buenas sensaciones.

Este año acabo contrato con McLaren y cuando llegue septiembre hablaré con todo el mundo y tomaré la decisión que considere oportuna.

José Ramón de la Morena: Y si no te vienes aquí para 'El Transistor'. Pero si esto es lo tuyo, lo que se te da mejor que conducir es explicarte, eres un parto aprovechado.

