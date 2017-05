Rapapolvo de Bieito Rubido a Pablo Casado por ponerse de perfil con la errática política de comunicación de Rajoy

Rapapolvo de Bieito Rubido, director del diario ABC, a Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación del PP, por ponerse de perfil con la errática política en esta materia del gobierno de Mariano Rajoy.

Casado fue entrevistado en 'es la Mañana' de esRadio y no quiso entrar en materia en la cuestión que le planteaban Federico Jiménez Losantos y el resto de tertulianos: el papel del duopolio televisivo en contra del PP y su hipotética promoción de los radicales de Podemos haciendo un "sandwich" al PSOE, en palabras del propio Mauricio Casals, hombre de confianza de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

[...]

Pablo Casado: Yo recuerdo cuando yo iba a laSexta Noche todas las semanas y luego en una charla con el director de esa cadena le preguntaron que había de verdad si había favorecido a Podemos y sacó unas cifras oficiales que decían quienes eran los políticos que más habían ido a esa cadena, y éramos Antonio Miguel Carmona, Alberto Garzón y yo. Yo no puedo criticar a un medio por su línea editorial.

[...]

Bieito Rubido: No sé puede analizar el caso del duopolio que habéis favorecido sin explicación alguna.

Lo del duopolio televisivo en España es tremendo. Y el gobierno de Rajoy tiene una responsabilidad tremenda.

Si no hay una estrategia de país y pasáis frívolamente con una anécdota de Carmona y de ti haciendo allí horas...es mucho más complejo. No podéis mirar hacia otro lado. Lo que dice Mauricio Casals no es cierto, eso del sandwich no se puede quitar del contexto.

Mira Pablo, quien quiere defender a todo el mundo, no defiende a nadie. Quien quiere agradar a todo el mundo, no agrada a nadie. Métete eso en la cabeza. O se tienen principios, o no se tienen.

Os estáis equivocando, radicalmente, el PP se equivoca radicalmente [con su política de comunicación] porque no os defienden en nada y ha perjudicado radicalmente a la convivencia entre los españoles porque [el duopolio] es una máquina de generar odio.

Pablo Casado: Es evidente que hay cadenas que no nos defienden por su línea editorial...

Federico Jiménez Losantos: No que os defiendan a vosotros, que no defienden a España

Pablo Casado: Yo he estado años en EEUU. No creo que al señor Murdoch le llame el Partido Demócrata para decirle que la Fox tiene que hacer una cosa u otra

Federico Jiménez Losantos: Uy que no, uy que no. La ventaja de Murdoch es la de Berlusconi, que era el hombre del Partido Socialista, y ahora con el duopolio es el hombre del PP y mañana será el hombre de Gengis Khan.

El problema de fondo que plantea Bieito es que la supervivencia de medios de comunicación independientes en esa línea de que somos amigos no solamente es difícil sino que es imposible gracias a vuestra política.

El problema de fondo es que cuesta Dios y ayuda para sacar un medio basado en tus ingresos porque las concesiones de radio y TV son políticas. En España no existe la propiedad privada en los medios de comunicación. Existe la propiedad privada en internet y en los medios. Y Berlusconi y Planeta ganan más que el resto de medios juntos.

Pablo Casado: Yo voy donde tengo que ir, y a veces recibiendo, que es mi papel.

Isabel San Sebastián: No estás recibiendo, estamos preguntando

Pablo Casado: Vuestro análisis sobre el surgimiento de Podemos yo dudo que sea un sandwich tolerado porque esos medios de los que habláis tienen una línea de izquierdas contra nosotros

Federico Jiménez Losantos: Se llama Soraya Sáenz de Santamaía. Si la concentración se hizo de manera ilegal. Si lo prohibió Competencia.

Pablo Casado: No hay responsabilidad del Partido Popular. Yo una grabación privada por principios tiendo a no creérmela y a no valorarla.