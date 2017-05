Cristina Cifuentes le para los pies a un obsesivo Pedrojota por defender las tesis de Podemos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, le ha puesto las peras al cuarto al director de El Español, Pedrojota Ramírez, a cuenta de la chapuza de la 'operación Lezo' donde se imputó y desimputó a la política del PP en un abrir y cerrar los ojos.

Este 17 de mayo de 2017, en 'Es la mañana de Federico' (esRadio) el periodista riojano trató de buscarle las vueltas a Cifuentes, pero ésta le desmontó todas y cada una de las insinuaciones que soltaba en el micrófono y que dejaban clara la obsesión de Pedrojota con el PP.

El de El Español, eso sí, muy en la táctica de José María García, hacía un elogio de Cifuentes para posteriormente meterle el dedo en el ojo:

Cifuentes saltaba:

A ver Pedro. Aquí ya hay una sospecha que ya queda. Es curioso que en este país uno es inocente, pero tiene que demostrar su inocencia. Me hace mucha gracia Pedro que se esté dando por bueno un informe elaborado por un agente de la UCO cuando tanto el juez como la Fiscalía han dicho que esto no tiene relevancia penal y que a mí me deja libre de todo. Pedro, yo no voy a consentir que nadie cuestione mi honorabilidad. Yo creo que en mi cuenta corriente hay unos 900 euros, así que no voy a consentir que se ponga en duda mi honorabilidad, Pedro, no lo voy a consentir.